15 августа на Аляске впервые за четыре года встретятся президенты России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Подробнее о том, что происходит в крупнейшем городе штата за день до саммита лидеров, а также о том, что думают об этом местные жители, — в материале RTVI.

Все раскуплено

О том, что местом встречи станет именно Анкоридж, Белый дом объявил за три дня до мероприятия, а о самом саммите президентов широкая общественность узнала за неделю до него. В результате все отели, которые еще не были полностью забронированы в туристический сезон, оказались полностью забиты.

«Где они будут останавливаться? Отели переполнены. Сейчас туристический сезон», — рассказала местному порталу Anchorage Daily News управляющая отеля Historic Anchorage в центре города Терри Русси.

После того как появилась новость о саммите Путина и Трампа, она и другие представители отрасли начали получать огромное количество заявок на бронирование номеров.

«Мы получаем огромное количество запросов. Мы заполнены, но, конечно, стараемся угодить всем, кому можем. Некоторые СМИ планируют использовать часть нашего пространства и площадок для трансляций в пятницу», — поделилась с изданием Рэйчел Баринбаум, вице-президент компании, которой принадлежит отель Wildbirch.

По данным Anchorage Daily News, к 13 августа на сайтах отелей, а также на таких площадках для краткосрочного бронирования жилья, как Airbnb, почти не осталось свободных мест, а те, что еще были в наличии, предлагались по завышенным ценам. Однако и их разобрали — спустя несколько часов не осталось ничего свободного.

Еще до того, как стало точно известно, что встреча пройдет в Анкоридже, СМИ гадали, где именно будут разговаривать президенты России и США. Говорили о двух вариантах — отеле Captain Hook в самом городе и горнолыжном курорте Alyeska Resort в Гирдвуде, недалеко от Анкориджа. И на даты саммита, то есть на 14 и 15 августа, эти отели уже не были доступны для бронирования.

Обстановка перед переговорами

Изначально мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс утверждала, что у нее нет информации о том, что встреча пройдет в ее городе. Но после официального анонса Белого дома, а также заявлений, что местом саммита станет Объединенная база Элмендорф-Ричардсон, она перестала скрывать факт. По словам ЛаФранс, администрация координирует свои действия с должностными лицами военной базы и властями штата.

«Мы активно готовимся, основываясь на имеющейся у нас информации. В настоящее время мы не ожидаем масштабных перебоев в работе школ, транспорта или других муниципальных служб», — заверила она.

Нюанс с Элмендорф-Ричардсон состоит в том, что ровно в дату саммита там будут проходить два вида военных учений: Arctic Edge, начавшиеся еще в первых числах августа, и Northern Edge 25, которые стартовали 14 августа. RTVI обратил внимание, что старт Northern Edge 25 анонсирован как раз на официальном портале военной базы, где эти маневры проходили и в прошлые годы. Так что у двух президентов есть шанс застать учения. Судя по всему, отменять их командование не собирается.

«В обоих учениях задействовано больше войск, техники и самолетов, чем обычно. Чиновники по связям с общественностью, отвечающие за военную базу, и дислоцированные там подразделения, не обнародовали подробности о возможных изменениях в расписании», — подчеркивает Anchorage Daily News.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США опубликовало объявление о временном ограничении на полеты. Согласно этой информации, запрет на полеты будет действовать с 9:15 до 16:15 по местному времени (с 20:15 15 августа до 03:15 16 августа по Москве) и в радиусе 30 миль (примерно 48 км). Впрочем, ограничения не будут такими уж и жестким.

«Временное ограничение на полеты не повлияет на большую часть коммерческих пассажирских перевозок или коммерческих грузовых перевозок в международном аэропорту Анкориджа», — заявили в департаменте транспорта и коммунального хозяйства Аляски.

До сих пор неизвестно, будут ли перекрывать часть дорог в городе, чтобы смогли проехать кортежи Путина и Трампа. Компания Visit Anchorage, которая выполняет функцию городского туристического бюро, опубликовала памятку для жителей Анкориджа в связи с саммитом президентов России и США. В ней также предлагается отслеживать перекрытие дорог на сайте департамента транспорта в режиме реального времени.

Помимо прочего, у школьников Анкориджа как раз сейчас начинается учебный год. Как сообщили местные власти, занятия в учебных заведениях будут продолжаться по плану, но в школах рядом с базой Элмендорф-Ричардсон возможны незначительные перебои с движением транспорта. Это будет «зависеть от того, как будут развиваться события после прибытия обоих президентов».

«Трамп сделает что-то ужасное»

Помощник президента России Юрий Ушаков 14 августа заявил, что саммит начнется в районе 11:30 по местному времени (22:30 по Москве) и подтвердил, что он пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала российский и американский лидеры поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся члены делегаций.

Ушаков также добавил, что вместе с Владимиром Путиным на Аляску прилетят: глава МИД Сергей Лавров, сам Юрий Ушаков, министр обороны Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров. Наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса. <…> Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, не задействованный до сих пор потенциал», — добавил Ушаков.

В другой части земного шара к предстоящему саммиту относятся по-разному.

Экс-сенатор от Аляски Холлис Френч отметил: «Чувствуется, что Анкоридж в каком-то смысле снова появился на карте, и, я думаю, всем это нравится». Тем не менее, по словам политика, его неназванные друзья настроены довольно пессимистично и даже скептически.

«Знаете, я бы сказал, что мы ожидаем, что Трамп сделает что-то ужасное», — рассказал он журналистам.

Коллин Хини-Мид, работающая в детском саду в Анкоридже, рассказала журналистам о саркастической фразе, популярной на Аляске: «Пожалуйста, не продавайте нас обратно». Возможно, это связано с недавним заявлением Дональда Трампа. Глава Белого дома оговорился, сказав, что «едет в Россию» для встречи с Владимиром Путиным, хотя имел в виду Аляску, которая когда-то была частью Российской империи.

Масло в огонь могут подлить и данные The Telegraph. Издание со ссылкой на источники написало, что Трамп может предложить Путину несколько экономических стимулов. В их числе — разработка редкоземельных металлов на Аляске.

Ожидается, что в Анкоридже пройдут протесты против визита Путина и его переговоров с Трампом. К примеру, политическая организация Stand Up Alaska объявила о такой акции, она пройдет под лозунгом «Аляска с Украиной».

«С одобрения губернатора президент распространил приглашение на Владимира Путина. И мы здесь, чтобы послать четкий сигнал обоим — Дональду Трампу и Путину: Аляска твердо выступает против авторитаризма», — заявили организаторы.

Также протесты планируют и коммунисты Анкориджа.