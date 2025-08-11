В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, готовятся протесты из-за возможного проведения здесь встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. RTVI обратил внимание на анонсы акций в соцсетях. Один из местных жителей подтвердил, что в городе ходят слухи о вероятных акциях протестах.

Так, политическая организация Stand Up Alaska («выступает за справедливость на Аляске — социальную, расовую, в вопросах окружающей среды, защиты коренного населения и экономики») объявила акцию за день до саммита, в четверг 14 августа. Она пройдет под лозунгом «Аляска с Украиной» и направлена против «присутствия в нашем великом штате» российского президента.

«С одобрения губернатора президент распространил приглашение на Владимира Путина. И мы здесь, чтобы послать четкий сигнал обоим — Дональду Трампу и Путину: Аляска твердо выступает против авторитаризма», — говорится в объявлении организаторов.

В день саммита, 15 августа, свою акцию проведут коммунисты Анкориджа — но только против Дональда Трампа и его «крайне правой повестки в интересах миллиардеров».

«Дайте отпор Трампу, Трамп приезжает на Аляску!» — говорится в воззвании «Партии за социализм и освобождение» в Анкоридже в соцсети Facebook*.

Партия была образована в 2004 году, отделившись от Мировой рабочей партии США. Она скрывает данные о количестве своих членов, но утверждает, что имеет последователей в 50 с лишним городах по всей стране.

«На самом деле пока ничего особенного не происходит. Есть разговоры о протестах, посмотрим, — поделился с RTVI житель Анкориджа Тристен. — У меня такое чувство, что они собираются встретиться на базе в Анкоридже — там огромная военная база ВВС, и там гораздо более безопасные позиции. Я только могу предположить, что переговоры пройдут там. Но в любом случае вокруг Анкориджа должно быть принято много мер безопасности».

Ранее RTVI обратил внимание, что в самых фешенебельных отелях Анкориджа, включая четырехзвездную гостиницу Captain Cook, где в 2021 году встречались делегации США и Китая, невозможно забронировать номера на всю неделю, включая анонсированную дату саммита 15 августа.

Уже после того, как в Кремле и Белом доме анонсировали встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа, президент США неожиданно сказал на пресс-конференции в Белом доме, что в пятницу «приедет в Россию». Впрочем, он тут же поправил сам себя, заявив: «Российский президент собирается в нашу страну». Так что, судя по всему, это была оговорка, хотя с американской стороны пока не было официальных разъяснений. RTVI обратился за ними в посольство США в Москве.

