Кремль объявил состав российской делегации на предстоящей 15 августа встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, а также детали саммита.

Подготовка встречи вступила в завершающую фазу и ведется в интенсивном режиме, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Встреча состоится в Анкоридже на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве).

«Решается масса технических вопросов, в том числе визовых, и, конечно, в первую очередь ведется активная проработка политической составляющей саммита», — отметил Ушаков.

По его словам, сначала Путин и Трамп проведут беседу тет-а-тет с участием переводчиков, затем состоятся переговоры в составе делегаций. Каждую сторону будут представлять по пять человек, также «где-то рядом будет находиться и группа экспертов», добавил Ушаков.

«С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк», — отметил помощник Путина.

В российскую делегацию войдут сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации также определен, но Ушаков не стал его раскрывать, призвав дождаться официальной информации со стороны Вашингтона.

Центральной темой обсуждений станет урегулирование конфликта на Украине, уточнил помощник президента России. Кроме того, по его словам, будут затронуты «и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы».

«Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал», ― добавил Ушаков.

После переговоров Путин и Трамп подведут итоги встречи на совместной пресс-конференции.

Ушаков отметил, что встреча лидеров США и России пройдет рядом с «исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран». Он пояснил, что на мемориальном кладбище около базы Эльмендорф-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое военных и двое гражданских, погибших в 1942-1945 годах при перегоне в СССР американских самолетов по ленд-лизу.

Состав российской делегации демонстрирует готовность Москвы серьезно обсуждать вопросы территорий, двусторонних отношений России и США, а также санкций и безопасности, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, на уровне министерств обороны двух стран может также обсуждаться Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Утром 14 августа на Аляску вылетел первый самолет с представителями России, которые будут заниматься подготовкой саммита, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Президент США заявил накануне, что настроен на вторую встречу с Путиным, если первая пройдет успешно. Он добавил, что на ней также должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Источники телеканала CBS утверждают, что такая встреча может состояться уже на следующей неделе.

По данным Axios, в телефонном разговоре с Зеленским и европейскими лидерами перед саммитом на Аляске Трамп назвал своими целями на переговорах с Путиным добиться прекращения огня и понять, возможно ли заключить полноценное мирное соглашение по Украине. Если Россия откажется прекратить боевые действия после саммита на Аляске, ее ждут «серьезные последствия», пригрозил Трамп.