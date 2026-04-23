Политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна «поощрила» Азербайджан начать военные действия в Нагорном Карабахе, заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян в специальном интервью RTVI.

«Они (Азербайджан. — прим. RTVI) выбрали именно момент, когда в руководстве Армении оказался человек, который разрушает геополитическую конструкцию безопасности Армении, портит отношения со стратегическим союзником», — сказал Кочарян.

Кроме того, по мнению экс-президента, Пашинян не доверял армии и пытался «заполнить ключевые должности преданными ему офицерами и генералами».

«Я убежден, что в Азербайджане просто увидели это и соблазн начать боевые действия у них значительно возрос», — заявил Кочарян.

Он также обвинил Пашиняна в разрушении переговорного процесса по поводу Нагорного Карабаха.

«Это поощрило [президента Азербайджана Ильхама] Алиева на военную операцию, то есть он увидел слабость Армении по всему спектру», — добавил Кочарян.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР, Республика Арцах) — непризнанное государство, существовавшее в 1991-2023 годах. В советское время данная территория входила в состав Азербайджанской ССР, но была в основном населена армянами. При распаде СССР Нагорный Карабах объявил о независимости, Баку не сумел удержать регион силой.

В 2020 году случилась 44-дневная война между НКР и Арменией с одной стороны и Азербайджаном с другой. Баку вернул под свой контроль часть потерянных территорий.

В 2023 году Азербайджан объявил «антитеррористические мероприятия локального характера», в ходе которых его армия заняла всю территорию Нагорного Карабаха. НКР официально прекратила существование.