Представители России на II международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей» рассказали о мерах по поддержке русского языка, которые предприняли Казахстан и Киргизия. Об этом пишет РБК.

В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу по созданию Международной организации по русскому языку (МОРЯ).

«Эта инициатива президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева буквально ворвалась в мир и, мне кажется, всех шокировала своей очевидностью и тем, что это давно надо было сделать. И какое счастье, что наконец это было сделано и предложено», — сказала она.

Захарова уточнила, что реализацией предложения казахстанского лидера занимался первый департамент стран СНГ МИД России.

Касым-Жомарт Токаев выступил с идеей создания Международной организации по русскому языку «по образу и подобию ООН» в ходе неформального саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года. Спустя год лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана заключили соглашение об учреждении организации и приняли ее устав. Целями МОРЯ были заявлены развитие отношений между странами-участницами, усиление взаимодействия по продвижению русского как языка межгосударственного общения, а также поддержка в укреплении статуса языка как официального или рабочего у международных и региональных межправительственных организаций и структур.

В рамках того же форума председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова сообщила о поступлении заявки от Киргизии на создание нескольких десятков центров по изучению русского языка. Она также отметила, что в ноябре 2025 года в Бишкеке был учрежден первый подобный центр, а открытие второго учреждения запланировано на ближайшее время в городе Нарын.

По словам Аршиновой, в настоящий момент Россия и Киргизия ведут работу над созданием единого образовательного пространства, о чем ранее была достигнута договоренность между лидерами стран.