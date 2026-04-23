Около 80% лицензиатов, предоставляющих услуги кабельного телевидения в России, находятся в зоне риска. Значительная часть из них — небольшие компании в малых городах — может прекратить работу. Такой вывод содержится в докладе ассоциации «Ростелесеть», представленном на форуме MUSE-2026, сообщает «Телеспутник».

Речь идет об операторах, которые используют аналоговое и цифровое телевидение (DVB) по коаксиальным сетям, без IPTV. Их основная аудитория — пожилые люди, которым сложно переходить на приставки и приложения. В малых городах, как правило, нет крупных телеком-операторов, кроме «Ростелекома», который предлагает в основном IPTV с редкими выездами персонала.

В «Ростелесети» отмечают, что услуги кабельного ТВ в России предоставляют около 582 компаний и 128 индивидуальных предпринимателей. У большинства из них (101 компания) годовая выручка составляет от 10 до 25 млн рублей — они едва проходят требования к размеру уставного капитала (минимальный порог — 5 млн рублей). При этом 194 компании с выручкой от 3 до 10 млн рублей уже не соответствуют этим требованиям. Кроме того, значительную часть их доходов может забирать резерв универсального обслуживания (РУО).

Ассоциация предлагает снизить РУО по базовой лицензии на кабельное телевидение. В противном случае, предупреждают в «Ростелесети», большинство операторов в малых городах закроются, и в первую очередь пострадают пожилые абоненты. Хотя ассоциация попытается объединить малых операторов с более крупными игроками в регионах, получится скоординировать не более 10—20% из них. У системообразующих предприятий, как отмечается в докладе, нет специалистов по этой технологии.