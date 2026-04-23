Президент России Владимир Путин подробно прокомментировал ограничения интернета в крупных городах страны. По его словам, такие меры могут быть связаны с оперативной работой по предотвращению терактов. Глава государства призвал информировать граждан о причинах ограничений связи. Соответствующее заявление он сделал на совещании с правительством 23 апреля.

«Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются в крупных городах. Не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах», — сказал Путин.

По его словам, подобные меры могут быть связаны с оперативной работой по предотвращению терактов. Президент признал, что, «к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», и подчеркнул, что «всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей наших детей, близких каждого из граждан России».

Путин заявил, что нужно обеспечить информирование граждан о причинах ограничений связи, «хотя бы по результатам» оперативной работы.

«Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже всё слышат, всё видят. Если до них будет отходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», — отметил президент.

Кроме того, Путин указал на необходимость обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами власти, чтобы находить оптимальные решения в условиях ограничений связи.

«Мы всегда рассчитываем на то, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, профессионализм высокий и учитывать жизненно важные интересы граждан страны, ради которых мы все и работаем», — сказал глава государства.

Он также заявил о необходимости проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов «даже в период общих базовых ограничений». Путин уточнил, что речь идет в том числе о портале «Госуслуг», платежных системах, сервисах записи к врачу.

«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. <…> Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать», — сказал президент, добавив, что соответствующее поручение будет дано правоохранительным органам и спецслужбам.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет «полностью восстановлена, нормализована» после того, как отпадет необходимость принятия «определенных мер», продиктованных вопросами безопасности. Представитель Кремля признал, что ограничения в работе связи вызывают неудобства для многих граждан.