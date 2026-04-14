Ограничения в работе интернета оправданы и продиктованы вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференс-колла 14 апреля.

Во время брифинга журналист задал вопрос о том, насколько в Кремле в курсе того, что блокировка популярных мессенджеров, ограничения в работе интернета и борьба с VPN вызывают «озабоченность и раздражение в российском обществе». Также представителя Кремля спросили, не являются ли подобного рода запреты и ограничения «путем в прошлое».

Отвечая на вопрос, Песков сказал:

«Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер».

Он выразил мнение, что «большинство наших сограждан понимает целесообразность и необходимость этих мер».

Говоря об ограничениях в работе мессенджеров, Песков указал, что они связаны с обязанностью зарубежных компаний выполнять нормы российского законодательства.

«В случае если это не делается, то принимаются меры. Это совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах. Здесь тоже эти шаги воспринимаются с пониманием», — отметил представитель Кремля.

Песков также признал, что ограничение в работе интернета «вызывает неудобства для многих граждан».

«Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков говорил, что отключения и ограничения связи в России связаны с обеспечением безопасности граждан на фоне атак Украины, а меры продлятся настолько долго, «насколько необходимо».

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство намерено реализовать «задачу по снижению использования VPN» в России. Источники Forbes предположили, что инициативы ведомства по ограничению VPN исходят из закрытого поручения президента России Владимира Путина. Песков заявил, что ему «ничего неизвестно о таком поручении».