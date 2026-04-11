Основатель Telegram Павел Дуров заявил об обновлении протокола мессенджера «по противодействию цензуре». Он порекомендовал пользователям из России обновить приложение, чтобы «оставаться на связи, несмотря на запрет».

Дуров также призвал «запастись несколькими VPN/прокси», помочь своим родным и близким сделать то же самое, а также избегать использования российских приложений при подключении к VPN.

Как отметил основатель Telegram, благодаря «цифровому сопротивлению» использование мессенджера в России на прошлой неделе «оставалось стабильным, несмотря на полный запрет».

«Со своей стороны, мы продолжим совершенствовать децентрализованную технологию борьбы с цензурой в Telegram», — пообещал он.

Ранее Дуров заявил, что, несмотря на блокировку Telegram в России, 65 млн пользователей из страны продолжают ежедневно пользоваться мессенджером через VPN.

Работа Telegram в России ограничивается с середины марта 2026 года. Число жалоб на работу мессенджера резко выросло в пятницу, 10 апреля. В этот день сетевые сбои Telegram по HTTPS увеличились с 60% до 100%. Фактически подключение к мессенджеру из России без VPN или использования прокси-серверов стало невозможным.

«Радиоточка НСН» со ссылкой на источники сообщила 10 апреля, что Роскомнадзор усилил блокировки мессенджера по IP-адресам. В самом ведомстве каких-либо комментариев на этот счет не делали.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство намерено реализовать «задачу по снижению использования VPN» в России. После этого крупные российские маркетплейсы, в том числе Wildberries и Ozon, начали активно применять механизмы по противодействию сервисам для обхода блокировок.

По данным Forbes, Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование VPN-сервисов в случае расхода клиентом более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Такая опция может заработать с 1 мая, говорится в статье. Кроме того, власти потребовали от наиболее популярных= интернет-площадок вроде «Яндекса», «ВКонтакте», Сбербанка, «Авито» и онлайн-магазинов ограничить к середине апреля доступ пользователям с включенными VPN, сообщил РБК.

Источники Forbes предположили, что инициативы Минцифры по ограничению VPN исходят из закрытого поручения президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего неизвестно о таком поручении».