Основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер продолжит адаптироваться к блокировкам и совершенствовать способы обхода ограничений. Об этом говорится в его обращении, опубликованном в телеграм-канале.

По словам создателя мессенджера, несмотря на блокировку Telegram в России, 65 млн россиян ежедневно пользуются приложением через VPN, причем более 50 млн из них отправляют сообщения каждый день.

«Добро пожаловать обратно в Цифровое Сопротивление, мои русские братья и сестры. Вся страна мобилизована для обхода этих абсурдных ограничений. Тысячи создают VPN и прокси. Мы же будем продолжать адаптироваться — делая трафик Telegram более сложным для обнаружения и блокировки», — пообещал бизнесмен.

Дуров провел параллель с ситуацией в Иране, где Telegram был запрещен несколько лет назад. Тогда, по его словам, власти рассчитывали на массовое распространение приложений с возможностью контроля пользователей, но вместо этого получили массовое распространение VPN.

Telegram блокируется на территории России с середины марта 2026 года. Авторитетные источники анонсировали его полную блокировку с 1 апреля, но оказалось, что она невозможна по техническим причинам. Тем не менее накануне этой даты пользователи мессенджера получили предложение авансом оплатить доступ к премиум-аккаунтам на два года вперед с существенной скидкой. В уведомлении говорилось, что впоследствии возможность покупки премиума может быть ограничена или вообще стать недоступной.

В Госдуме сообщали, что администраторы мессенджера поддерживают контакт с российскими властями, но при этом придерживаются «странной» позиции, лишь частично выполняя требования об удалении публикаций с запрещенным контентом.

Гендиректор ComNews Group Леонид Коник и глава провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров подтвердили «Ведомостям», что технически полностью лишить пользователей Telegram доступа к нему можно только при полном отключении интернета.