Призыв Telegram к россиянам заранее оплатить Premium-подписку на два года связан с тем, что мессенджер опасается стать заложником ситуации вокруг Apple и потерять прибыль. Таким мнением в беседе с RTVI поделился эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

31 марта российские пользователи Telegram получили уведомление о том, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с оплатой Premium-подписки и поэтому лучше всего это сделать сейчас. Такие сообщения получили и владельцы российских аккаунтов, которые находятся за рубежом. Кто именно закроет возможность оплаты — сам Telegram или российские власти — в сообщении не уточняется.

«Происходит адаптация бизнеса к экономическим, к политическим реалиям. В свое время Telegram выбрал каналом своего продвижения на российском рынке всем известный магазин приложений, например, яблочной продукции, целый ряд магазинов приложений операционных систем Android. Но в связи с теми проблемами, с которыми сталкивается компания Apple на российском рынке, с требованиями регулятора, с неготовностью со стороны яблочной корпорации их в полной мере выполнять, то есть эти проблемы они отчасти для себя сами создают — в связи с этим Телеграм понимает, что он может стать заложником ситуации», — пояснил Мясоедов.

Накануне СМИ сообщили о планах Минцифры запретить пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона — по данным источников РБК, это должно произойти уже с 1 апреля. Telegram Premium оплачивается в том числе через Apple, и именно этот канал может закрыться первым.

«На фоне уже тех ограничений, которые на него [Telegram] накладываются, это может привести к падению дохода, чего он, конечно, боится. В связи с этим он пытается пользователей побудить так или иначе захеджировать риски и оплатить вперед те или иные сервисы», — отметил собеседник RTVI.

По его словам, Apple при этом также пытается не обострять ситуацию: вендор, собирающий деньги в обход экосистемы компании, рискует из нее вылететь, поэтому Telegram ищет способ «взять деньги здесь и сейчас, но при этом не поссориться с яблочной корпорацией».

«Бизнес пытается адаптироваться и как-то попытаться минимизировать или зафиксировать свой доход, выйти из ситуации с наименьшими потерями, ну и как следствие — да, все-таки заработать деньги заранее», — уточнил IT-эксперт.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли вообще оплачивать подписку на два года — с учетом риска блокировки мессенджера, — Мясоедов посоветовал действовать осторожно.

«С моей точки зрения, надо пользоваться легальными сервисами и в легальном ключе их оплачивать. Если российский регулятор решил, что нельзя — значит, нельзя. Надо смириться и переходить на отечественные аналоги, например», — сказал он.

Однако, по словам специалиста, действительно есть риск того, что в будущем не будет возможности оплатить premium-подписку Telegram.

«Да, конечно, может такая проблема возникнуть. Существуют варианты обхода, адаптации, но, во-первых, они запрещены к популяризации, а во-вторых, это все равно какие-то “костыли”, как это называют в технологическом секторе. Это попытки обойти стандартную, заранее запланированную архитектуру», — заключил он.

Летом 2025 года Роскомнадзор начал частично ограничивать звонки в Telegram «для противодействия преступникам». 10 февраля 2026 года регулятор подтвердил замедление работы сервиса. 20 февраля РКН обвинил Telegram в «системной поддержке» инфраструктуры для «пробива» персональных данных; МВД заявило, что эти данные использовались для подготовки терактов.

24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» написали об уголовном деле в отношении основателя мессенджера Павла Дурова — по статье о содействии терроризму.

26 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти рассматривают полную блокировку Telegram в первых числах апреля, а телеграм-канал Baza называл конкретную дату — 1 апреля. Роскомнадзор эту информацию опровергать не стал.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский высказал мнение, что мессенджер «умрет» в ближайшие дни. В СПЧ допускали и обратный сценарий — восстановление работы Telegram при условии договоренности с российскими властями.

Ранее Apple удалила из российского App Store более двух десятков VPN-клиентов. В компании объяснили, что приложения удалены по требованию Роскомнадзора, поскольку они «содержит контент, который является незаконным в России».

Павел Дуров раскритиковал эти действия, написав в соцсети X: «Это не круто, Apple».