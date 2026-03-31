Telegram предложил россиянам заранее оформить Premium-подписку. Мессенджер сообщил, что сегодня — последний день, когда это можно сделать.

«В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе. Пока еще сохраняется возможность предоплатить два года подписки», — говорится в сообщении в чате поддержки сервиса.

Уточнений о том, кто именно создаст техническое препятствие — сам Telegram или российские власти, — в уведомлении нет.

Накануне СМИ сообщили о планах Минцифры запретить пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона: по данным источников РБК, это должно произойти уже с 1 апреля. Telegram Premium можно оплатить в том числе через Apple — соответственно, этот канал оплаты может закрыться одним из первых.

Источник «Интерфакса» сообщал, что Минцифры обсуждает принуждение Apple к возвращению популярных российских приложений в App Store. По его словам, американская компания «ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок».

С лета 2025 года РКН частично ограничивает звонки в Telegram «для противодействия преступникам». 10 февраля 2026 года регулятор подтвердил замедление мессенджера — ранее источники РБК сообщили, что именно такое решение было принято властями.

20 февраля регулятор обвинил Telegram в «системной поддержке» инфраструктуры для «пробива» данных; в МВД заявили, что эти данные использовались для подготовки терактов.

24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» написали, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму.

26 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти рассматривают возможность полной блокировки мессенджера в первых числах апреля. Эту же дату называл телеграм-канал Baza. Роскомнадзор эту информацию опровергать не стал.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на этом фоне высказал мнение, что Telegram готовится к скорому прекращению работы в России. В Совете по правам человека, однако, не исключали иного сценария — полноценного возобновления работы мессенджера при условии договоренности между командой разработчиков и российскими властями.