Павел Дуров обвинил Apple в потворстве российской системе интернет-ограничений после того, как корпорация удалила из российского сегмента App Store приложение Happ и ряд VPN-сервисов. Свою позицию создатель Telegram изложил в двух сообщениях, опубликованных на странице в X.

В первом он написал, что Apple «сосредоточила внимание на тех, которые помогали пользователям обходить российскую цензуру, основанную на защите персональных данных».

«Это нехорошо», — осудил Дуров компанию.

Спустя 25 минут он добавил новый пост, в котором сделал вывод, что «Apple поддерживает российский цензурный аппарат, потому что боится потерять прибыль на российском рынке». По его оценке, это недолговечная бизнес-стратегия, которая продержится очень краткий срок.

Apple удалила VPN-сервисы из российского сегмента своего магазина онлайн-приложений по требованию Роскомнадзора. В пресс-релизе компании поясняется, что правила App Store не позволяет распространять в конкретных странах программное обеспечение, которое противоречит их законодательству.

Ранее Минцифры разослало крупнейшим российским цифровым платформам (Wildberries, Ozon, сервисы «Яндекса» и VK) письмо с новыми условиями сохранения статуса в «белых» списках — перечне ресурсов, которые могут функционировать при отключении мобильного интернета. Всем им под угрозой исключения из этого реестра предписано ограничивать доступ для пользователей VPN.

Также якобы обсуждается введение платы за превышение 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях и блокировка пополнения Apple ID со счета телефона с 1 апреля. МТС заявил, что не получал информации о таких планах и сам их не вводит. При этом и он, и «Билайн» уже порекомендовали своим клиентам заранее пополнить Apple ID.

Глава Минцифры Максут Шадаев в своем канале в Max подчеркнул, что ведомство категорически против введения штрафов за использование VPN, назвав эту меру «решением в лоб». Депутат Антон Горелкин заверил, что запрет на использование VPN и штрафы в России сейчас не обсуждаются.

Редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в разговоре с НСН усомнился в реальности инициативы о плате за трафик, напомнив, что операторы не могут повышать тарифы без одобрения ФАС, а Минцифры не уполномочено делать такие заявления. По его словам, 15 ГБ в месяц — это очень много, и позволить себе такие объемы на мобильном интернете могут единицы.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов ранее высказывал предположение о том, что в ближайшие три-шесть месяцев у российских спецслужб может появиться возможность полностью заблокировать VPN-трафик.

Российское законодательство о VPN ужесточается с 2017 года:

сервисы обязаны ограничивать доступ к запрещенным ресурсам,

с марта 2024 года запрещена публикация сведений о методах обхода блокировок,

с сентября 2025-го запрещена реклама таких программ под угрозой взимания штрафов в размере до 500 тысяч рублей.

При этом президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила НСН, что Telegram остается единственной крупной рекламной площадкой в стране, и даже в случае его блокировки значительная доля аудитории и рекламодателей останется в этом мессенджере.