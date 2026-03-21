Телеграм-канал Mash сообщил 21 марта, что в Москве провайдеры домашнего интернета в Москве начали внедрять систему «белых списков» — перечня онлайн-ресурсов, доступных в условиях отключения связи. Как утверждает канал, общая скорость проводного интернета снизится из-за необходимости фильтровать трафик. Эту информацию прокомментировали в Минцифры и Госдуме, подробности — в материале RTVI.

Первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко сообщил изданию «Подъём», что он «не в курсе» планов ввести «белые списки» для пользователей домашнего интернета в Москве. В то же время он обратил внимание, что формирование этого перечня «непонятно как происходит».

«Мы направили запрос в Федеральную антимонопольную службу и [главе Минцифры Максуту] Шадаеву. Непонятна сама формулировка, присутствует ли ангажированность при этом, чьи интересы затрагивает. Это удар по малому и среднему бизнесу, поэтому формирование „белых списков“ уже под вопросом», — сказал депутат.

В Минцифры назвали фейком информацию о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка». В ведомстве уточнили, что отключения связи в рамках мер по обеспечению безопасности не затрагивают домашний интернет, поскольку проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, поэтому необходимости в их ограничении нет.

«При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам», — говорится в сообщении Минцифры в мессенджере Max.

«Ростелеком» также не подтвердил информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета в Москве. «В „Ростелекоме“ опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет», — сказано в сообщении оператора.

В середине марта Forbes и «Коммерсантъ» сообщили, что у жителей Москвы, столкнувшихся с перебоями в работе мобильного интернета, появился доступ к сайтам и приложениям, включенным в «белый список».

В Кремле указывали, что отключения и ограничения связи в столице связаны с обеспечением безопасности граждан на фоне атак Украины, а меры продлятся так долго, «насколько необходимо».