Провайдеры домашнего интернета в Москве в срочном порядки начали внедрять систему «белых списков» по аналогии с той, что уже действует на мобильных сетях, пишет телеграм-канал Mash в субботу, 21 марта.

По данным канала, предписание оперативно запустить систему «белых списков» получли IT-специалисты большинства операторов домашнего интернета в столице.

«Цель — обеспечить пользователям доступ к сайтам из «белого списка» в случаях отключения интернета», — говорится в публикации.

Как утверждает Mash, общая скорость домашнего интернета упадет из-за необходимости постоянно фильтровать трафик.

Ранее оператор «Дом.ру» (входит в группу «ЭР-Телеком») начал тестировать механизм ограничения скорости доступа в интернет для абонентов, потребляющих аномально много трафика. Эксперимент охватил три города — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару. При превышении месячного лимита (3 терабайта трафика) скорость соединения будет снижена до 50 мегабит в секунду. В пресс-службе «ЭР-Телеком» заявили, что решение направлено на оптимизацию сетевых ресурсов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о начале проверки ограничений, применяемых «Дом.ру».

Как работают «белые списки» на фоне ограничений интернета в России

В «белом списке» Минцифры — перечне ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета — доступны более 120 сервисов, пишет РИА Новости. Среди них: приложения для общения: «Одноклассники», сервисы «ВКонтакте» и «Яндекса», Mail и мессенджер MAX;

видеохостинги: «VK Видео» и Rutube;

онлайн-магазины и маркетплейсы: Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси», «Детский мир»;

сети ресторанов быстрого питания: «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг»;

ресурсы федеральных операторов связи: «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2, «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;

онлайн-банки: ВТБ, «Альфа-банк» и ПСБ;

службы доставок: «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат»;

сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов: РЖД, «Туту.ру», «Гранд Сервис Экспресс», «Аэрофлот», «Победа»;

городские сервисы: навигатор «2ГИС», каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», портал для поиска вакансий HeadHunter, сайт с прогнозом погоды Gismeteo;

государственные сайты и порталы: «Госуслуги», «Портал для электронного голосования», Банк России, сайты правительства и администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки «Честный знак», ФНС, Мосбиржи и платежной системы «Мир».

В середине марта Forbes и «Коммерсантъ» сообщили, что у жителей Москвы, столкнувшихся с перебоями в работе мобильного интернета, появился доступ к сайтам и приложениям, включенным в «белый список».

В Кремле указывали, что отключения и ограничения связи в столице связаны с обеспечением безопасности граждан на фоне атак Украины, а меры продлятся так долго, «насколько необходимо». «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что перебои в работе мобильного интернета в Москве начались после того, как операторам поступило требование ограничить его работу в отдельных районах города. По данным портала «Код Дурова», речь шла о масштабном тестировании «белого списка».

На фоне ограничений в центральной части столицы в шесть раз вырос спрос со стороны юрлиц на подключение проводного интернета, сообщил RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, основной рост спроса обеспечил бизнес в пределах Садового кольца. Убытки столичных предпринимателей только от пяти дней отключения интернета (с 6 по 10 марта) эксперты оценили в 3-5 млрд рублей.

О возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета предупреждали также жителей Подмосковья. Речь идет о «временных сложностях», вызванных «мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации», заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. Он отметил, что в периоды ограничения работы мобильного интернета будет сохраняться доступ к «социально значимым ресурсам».

Отсутствие доступа к информации из-за перебоев в работе мобильного интернета создает прямую угрозу для жизни жителей приграничных районов Белгородской области, приводя «достаточно часто к смерти, ранениям, разрушениям», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сложности возникают с доступом в том числе к сервисам из «белого списка».

Forbes написал 19 марта, что Роскомнадзор (РКН) начал испытывать трудности с множественными блокировками интернет-ресурсов и приложений, в связи с чем доступ к ним периодически возвращается. Как говорится в статье, контроль над блокировками время от времени ослабевает и теряется, поскольку средства фильтрации трафика Рунета — так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — перегружены и не справляются со своей задачей. По словам источника издания, такие «сбои» время от времени фиксируют как операторы, так и пользователи.

В свою очередь, в РКН заявили, что информация о неспособности ведомства полностью справиться с объемом блокировок «не соответствует действительности».