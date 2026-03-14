На территории Подмосковья возможны временные перебои в работе мобильной связи и интернета, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

По словам депутата, речь идет о «временных сложностях», вызванных «мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации».

Коркин порекомендовал для доступа к интернету по возможности использовать Wi-Fi, а для совершения звонков и отправки сообщений — VoWiFi.

В Московской области организован доступ к «социально значимым ресурсам» при угрозах атаки беспилотников в периоды ограничений работы мобильного интернета, отметил собеседник РИА Новости. Как уточнил Коркин, речь идет о следующих ресурсах:

«Мобильное приложение РПГУ»,

«Портал Здравоохранения Московской области»,

«Сервис единой аутентификации и авторизации»,

«ЖКХ-Контур» системы мониторинга инфраструктуры ЖКХ,

цифровые сервисы «Системы 112» — «Мобильное приложение Системы 112 МО», «Видео чат Мобильного приложения Системы 112 МО» и «Сервер Видео чата Мобильного приложения Системы-112 МО».

С 6 марта с перебоями в работе мобильной связи и интернета сталкиваются жители центральных районов Москвы. В Кремле заявили, что ограничения связаны с обеспечением безопасности граждан в условиях СВО, они будут действовать столько, «насколько необходимы дополнительные меры».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что перебои связаны с «внешними ограничениями». Собеседники издания рассказали, что операторам поступило требование ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города. По данным портала «Код Дурова», ограничения связи в столице связаны с масштабным тестированием «белого списка». РБК со ссылкой на источник на рынке информационной безопасности пишет, что Минцифры тестирует возможность блокировки интернет-соединения сайтов, которые не входят в этот перечень.

Частичный доступ к сайтам и приложениям, включенным в «белый список», появился у жителей Москвы только спустя неделю с начала действия ограничений.

Убытки столичного бизнеса от первых пяти дней отключения интернета эксперты оценили в 3-5 млрд рублей.