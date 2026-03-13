У жителей Москвы, столкнувшихся с отключением мобильного интернета, появился доступ к сайтам и приложениям, включенным в «белый список». Об этом пишут Forbes и «Коммерсантъ».

Информацию, в частности, подтвердил собеседник Forbes, близкий к Минцифры, и три источника «Ъ» на телекоммуникационном рынке. При этом один из них заявил о «полноценном» доступе к сайтам из перечня, в то время как другой сообщил лишь о «частичной» доступности «белого списка» из-за отключения базовых станций в нескольких столичных районах.

Источник Forbes в одном из операторов связи также отметил, что в настоящий момент «белые списки» еще не заработали в полную мощность.

Официальных комментариев со стороны операторов связи и Минцифры не поступало. Представители «Вымпелкома» и Т2 отказались комментировать ситуацию.

Информацию о доступе к сайтам и приложениям из перечня также подтвердили три корреспондента Forbes, находящиеся в разных районах в центре Москвы. Корреспондент «Ъ», в свою очередь, рассказал о том, что ему удалось получить доступ к сайтам из «белого списка» через мобильный интернет из московского метро.

Жители Москвы стали массово жаловаться на отключения мобильного интернета и связи 6 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил 10 марта, что ограничения связаны с обеспечением безопасности граждан и продлятся так долго, «насколько необходимы дополнительные меры».

По оценкам экспертов, ущерб для столичный предприятий за пять дней отключений составил от 3 до 5 млрд рублей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предупредил в разговоре с RTVI, что убытки бизнеса станут причиной снижения отчислений в бюджет, которое власти могут восполнить за счет граждан.