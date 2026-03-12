В «белый список» сервисов, которые должны работать при ограничениях связи, следует включить кикшеринг (аренда самокатов и велосипедов), банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры. Об этом 360.ru заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Он считает, что необходимо проанализировать, какие ресурсы россияне используют ежедневно, и дополнить «белые списки» этими сервисами. Для решения этой задачи парламентарий предложил создать на сайте Минцифры специальную страницу, где граждане смогут оставлять свои предложения.

По словам Свинцова, за каждым из перечисленных им устройств (банкоматов, кассовых терминалов, шлагбаумом и т.д.) закреплена сим-карта с уникальным идентификатором, по которому сотовая компания может определить ее владельца.

«Оператор это все агрегирует и подает в Минцифры. Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в белый список не попали», — заключил парламентарий.

С 6 марта жители Москвы регулярно жалуются на нестабильную работу мобильного интернета в центральных районах города. В основном проблемы возникают с сервисами, которые попали под ограничительные меры или не вошли в «белые списки». Сервис Downdetector зафиксировал свыше 2,7 тыс. обращений с 11 на 12 марта.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, проблемы с работой мобильного интернета вызваны «внешними ограничениями». Собеседники издания утверждают, что операторам связи поступило распоряжение ограничить работы связи в отдельных районах столицы.

Портал «Код Дурова» допускает, что ограничения могут быть связаны с масштабным тестированием «белого списка». Проблемы в работе мобильного интернета признали в «Т-Мобайле» и Т2. В службе поддержки компаний ответили, что сбои связаны с «мерами безопасности», а сроки их окончания неизвестны.

10 марта об ограничениях в работе мобильного интернета высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, упомянув недавно принятый закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Он заявил, что все меры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны принимаются для обеспечения безопасности.