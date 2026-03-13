С 6 марта в центральной части Москвы спрос на подключение проводного интернета со стороны юрлиц вырос в шесть раз. Об этом сообщил RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Основной рост спроса, по словам эксперта, обеспечил бизнес в пределах Садового кольца.

«Причина достаточно банальная: бизнес столкнулся с тем, что у них не работает мобильный интернет, из-за этого количество посетителей сократилось. Тем не менее они загрузили интернет так, что он не работает, и бизнесу нужно расширяться. То есть, по сути, этот спрос пошел, и он очень заметный. Но это все происходит в ограниченном пространстве внутри Садового кольца», — говорит Муртазин.

В Ростелекоме заявили RTVI, что фиксируют «всплеск заявок» от компаний на подключение проводного интернета в столичных регионах. При этом, по словам Муртазина, глобально спрос на подключение к проводному интернету в Москве год к году падает примерно на 5%

В компании «ТрансТелеКом» сообщили RTVI, что тоже наблюдают рост числа заявок на подключение фиксированного интернета для юрлиц на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В В пресс-службе провайдера уточнили, что этот рост наиболее выражен в городах Кавказа и Сибири, а не в столичных регионах.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова объяснила, что эти регионы традиционно имели более низкую обеспеченность качественным проводным интернетом, поэтому нынешний всплеск интереса, вероятно, связан не с отключениями мобильного интернета, а с простым расширением сети.