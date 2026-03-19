Ситуация с отсутствием мобильного интернета в Белгородской области крайне сложная, сказал на прямой линии губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, отключения происходят из-за угрозы атаки со стороны ВСУ.

Гладков отметил, что отсутствие доступа к информации из-за перебоев с мобильным интернетом создает прямую угрозу для жизни жителей приграничных районов. По его словам, сложности возникают даже с доступом к сервисам из «белого списка»

«Отсутствие информации, приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, ранениям, разрушениям», — подчеркнул губернатор.

Гладков отметил, что отключение интернета происходит по всей России. При этом, он напомнил, что такого количества людей, живущих в приграничной зоне, нет ни в одном другом регионе.

В связи с этим власти Белгородской вместе с силовыми структурами в настоящее время ищут «компромиссное решение».

«Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер MAX, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нас слышат, слушают и стараются помочь нам в этой сложной ситуации», — сказал Гладков.

По данным «Ъ-Черноземье», за минувшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области минимум 62 дронами. В результате пострадал один мирный житель, повреждены были два частных дома, квартира и 13 транспортных средств.

18 марта в Белгородской области возникали массовые сбои с мобильным интернетом. Ограничения коснулись и сайтов из «белого списка», жители сообщали, что не могут зайти даже на портал «Госуслуги», писали местные порталы.