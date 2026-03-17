Белгородский город Короча был атакован двумя дронами. В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, у 18-летнего юноши ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у другой — ранение стопы, у двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины.

«Бригада скорой оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в соцобъекте выбиты окна и посечен фасад. Также выбиты окна в трех квартирах двух МКД и в двух частных домах.

В результате атаки были БПЛА был посечены шесть легковых машин. От удара второго дрона поврждения получили крыша, фасад и остекление объекта торговли.

Данные о последствиях уточняются. На местах работают оперативные службы, добавила Гладков.

Накануне утром губернатор Белгородской области также сообщал об атаке беспилотников. По его информации, в некоторых населенных пунктах повреждения получили частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили.

11 марта Гладков писал, что в приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются частым налетам БПЛА, с весны начнут устанавливать вдоль дорог антидроновые коридоры для безопасного передвижения жителей. За день до этого сообщения губрернатор отчитал главу Шебекинского округа Андрея Гриднева за плохую работу по защите объектов от атак и восстановлению поврежденных домов. Среди прочего было отмечено, что работы по закрытию зданий антидроновой сеткой в муниципалитете до сих пор не завершены, писал «Открытый Белгород».