В приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются частым налетам беспилотников, с весны начнут устанавливать вдоль дорог антидроновые коридоры для безопасного передвижения жителей. Такую меру анонсировал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что работы будут проводиться по технологиям, которые уже опробованы в новых регионах — Донбассе, Запорожье и Херсонской области, включая сам Херсон. Туда для изучения опыта направлены замгубернатора Евгений Воробьев и сотрудники управления капитального строительства.

«Изучим опыт по строительству антидроновых коридоров. И как только погода позволит, сойдет снег, подсушится земля, когда сможем — начнем выполнять работу по установке опор, затем натягивать сетью <…>. Крайне непростая работа, потому что вдоль дорог есть рельеф, <…> расположены под землей коммуникации, плюс постоянные атаки», — написал Гладков.

Обстановку в белгородском приграничье он назвал «крайне напряженной» и отметил, что несмотря на всю сложность задачи работу необходимо выполнить «в максимально короткие сроки».

Один из антидроновых коридоров в Донбассе — региона, на который ссылается Гладков, можно увидеть в ролике белгородских волонтеров отряда «Колибри». В декабре 2025 года они проехали по дороге, затянутой сетками с боков и сверху, как тоннель.

«Принцип действия: FPV-дрон летит на высокой скорости (до 150 км/ч). Его главная уязвимость — винты. При столкновении с сеткой винты дрона мгновенно запутываются, он теряет управление и падает, не долетев до цели. Взрыв происходит либо в воздухе, либо на земле, но уже на безопасном удалении», — объяснялось в посте.

«Не подошла сетка»: как приграничье защищают от дронов

У самой Белгородской области тоже есть опыт натяжения антидроновых сеток, но в основном ими закрывают многоквартирные дома и соцобъекты, включая детские сады и школы. При этом сетки довольно быстро «вырабатываются» и требуют замены.

Только накануне, 10 марта, Гладков отчитал главу Шебекинского округа Андрея Гриднева за плохую работу по защите объектов от атак и восстановлению поврежденных домов. Среди прочего было отмечено, что работы по закрытию зданий антидроновой сеткой в муниципалитете до сих пор не завершены, писал «Открытый Белгород».

Сам губернатор заявлял в своем канале, что ждет доклада по замене этой сетки на многоквартирных домах в Шебекинском округе. В феврале он сообщал, что антидроновой сеткой затягивают соцобъекты в Грайворонском округе.

В январе телеграм-канал «Пепел — Белгород» рассказывал, что антидроновые коридоры начали создавать вдоль дорог в Шебекино, но в некоторых местах сетку сдуло ветром. Местные каналы публиковали фото и видео с выгнутыми и собранными в складки сетями, которые были развешены между фонарными столбами.

Как объяснил канал «Информация по БПЛА Шебекино», антидроновые сетки устанавливали «силами Минобороны» с участием подразделений территориальной обороны и «Орлан Шебекино», причем бойцы делали это «не за деньги».

«Хотели сделать коридор для безопасной езды жителей. Так как оптоволокна много. К сожалению, не подошла сетка. В первые плохие погодные условия она показала себя очень плохо. Было принято решение снять. Всю снять не успели, потому что много задач», — говорилось в публикации.

В октябре 2025 года похожим образом — натягивая сетку между фонарными столбами — пытались создать антидроновые коридоры в Грайвороне. «Пепел — Белгород» отмечал, что официальных сообщений об этом со стороны местной администрации или губернатора не было.

В Ростовской области, которая граничит с ДНР и ЛНР, в качестве антидроновой защиты пытались использовать изъятые у браконьеров рыболовные сети, написал в феврале 161.RU. Замдиректора Южного научного центра РАН Валерий Стахеев рассказал местному Заксобранию, что инспекторы Цимлянского водохранилища только за один проход по охраняемой ими акватории вытаскивают сети на «Камазах».