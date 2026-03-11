В приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются частым налетам беспилотников, с весны начнут устанавливать вдоль дорог антидроновые коридоры для безопасного передвижения жителей. Такую меру анонсировал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что работы будут проводиться по технологиям, которые уже опробованы в новых регионах — Донбассе, Запорожье и Херсонской области, включая сам Херсон. Туда для изучения опыта направлены замгубернатора Евгений Воробьев и сотрудники управления капитального строительства.
«Изучим опыт по строительству антидроновых коридоров. И как только погода позволит, сойдет снег, подсушится земля, когда сможем — начнем выполнять работу по установке опор, затем натягивать сетью <…>. Крайне непростая работа, потому что вдоль дорог есть рельеф, <…> расположены под землей коммуникации, плюс постоянные атаки», — написал Гладков.
Обстановку в белгородском приграничье он назвал «крайне напряженной» и отметил, что несмотря на всю сложность задачи работу необходимо выполнить «в максимально короткие сроки».
Один из антидроновых коридоров в Донбассе — региона, на который ссылается Гладков, можно увидеть в ролике белгородских волонтеров отряда «Колибри». В декабре 2025 года они проехали по дороге, затянутой сетками с боков и сверху, как тоннель.
«Принцип действия: FPV-дрон летит на высокой скорости (до 150 км/ч). Его главная уязвимость — винты. При столкновении с сеткой винты дрона мгновенно запутываются, он теряет управление и падает, не долетев до цели. Взрыв происходит либо в воздухе, либо на земле, но уже на безопасном удалении», — объяснялось в посте.
«Не подошла сетка»: как приграничье защищают от дронов
У самой Белгородской области тоже есть опыт натяжения антидроновых сеток, но в основном ими закрывают многоквартирные дома и соцобъекты, включая детские сады и школы. При этом сетки довольно быстро «вырабатываются» и требуют замены.
Только накануне, 10 марта, Гладков отчитал главу Шебекинского округа Андрея Гриднева за плохую работу по защите объектов от атак и восстановлению поврежденных домов. Среди прочего было отмечено, что работы по закрытию зданий антидроновой сеткой в муниципалитете до сих пор не завершены, писал «Открытый Белгород».
Сам губернатор заявлял в своем канале, что ждет доклада по замене этой сетки на многоквартирных домах в Шебекинском округе. В феврале он сообщал, что антидроновой сеткой затягивают соцобъекты в Грайворонском округе.
В январе телеграм-канал «Пепел — Белгород» рассказывал, что антидроновые коридоры начали создавать вдоль дорог в Шебекино, но в некоторых местах сетку сдуло ветром. Местные каналы публиковали фото и видео с выгнутыми и собранными в складки сетями, которые были развешены между фонарными столбами.
Как объяснил канал «Информация по БПЛА Шебекино», антидроновые сетки устанавливали «силами Минобороны» с участием подразделений территориальной обороны и «Орлан Шебекино», причем бойцы делали это «не за деньги».
«Хотели сделать коридор для безопасной езды жителей. Так как оптоволокна много. К сожалению, не подошла сетка. В первые плохие погодные условия она показала себя очень плохо. Было принято решение снять. Всю снять не успели, потому что много задач», — говорилось в публикации.
В октябре 2025 года похожим образом — натягивая сетку между фонарными столбами — пытались создать антидроновые коридоры в Грайвороне. «Пепел — Белгород» отмечал, что официальных сообщений об этом со стороны местной администрации или губернатора не было.
В Ростовской области, которая граничит с ДНР и ЛНР, в качестве антидроновой защиты пытались использовать изъятые у браконьеров рыболовные сети, написал в феврале 161.RU. Замдиректора Южного научного центра РАН Валерий Стахеев рассказал местному Заксобранию, что инспекторы Цимлянского водохранилища только за один проход по охраняемой ими акватории вытаскивают сети на «Камазах».
«Эти сети отправляются на СВО и используются в качестве антидроновой защиты. Но, наверное, это не лучший источник для подобных нужд», — заключил он.