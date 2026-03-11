Режим беспилотной опасности действует в Сочи, поэтому школьникам и студентам лучше оставаться дома до его отмены. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

» Уважаемые сочинцы, пока у нас нет оснований для отмены режима атаки. Повторно звучат сирены», — говорится в сообщении мэра.

По словам Прошунина, в детских садах и школах готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, но сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия.

«Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры предосторожности», — отметил мэр Сочи.

Утром 11 марта южные региона России подверглись массированной атаке беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии девяти воздушных целей в районе Фиолента и Северной стороны. Также, по его данным, зафиксированы повреждения домов и автомобилей.

О ликвидации более 40 беспилотников в ночь на среду заявил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА в п. Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было», — отметил глава региона.