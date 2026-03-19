Роскомнадзор перестал справляться с объемом блокировок в интернете, сообщил Forbes со ссылкой на источник. В самом РКН эту информацию опровергли. При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RTVI не исключил, что проблемы у РКН могут быть вполне реальны из-за дефицита необходимого оборудования.

«Думаю, что это правда, потому что Telegram — это массовый сервис, достаточно большой. И, в отличие от YouTube, у него другой профиль использования — это разного рода сообщения: короткие, длинные, видео, фото и так далее. Более того, Telegram ввел прокси-серверы MTProxy, которые маскируют свой трафик под обычный трафик — в том числе видео, фото и прочие вещи», — объяснил он.

Эксперт отметил, что практически никто не знает, как именно работает ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), но «из комментариев, сделанных публично, мы знаем, что существуют разные уровни фильтрации», а для того, чтобы делать это эффективно, нужно производительное оборудование, которого сейчас нет.

«Сегодня, насколько мне известно, такого оборудования в достаточных количествах в России просто не существует. Купить в ближайшие 1,5—2 года его невозможно, да и цены на него из-за кризиса на рынке памяти уже выросли раза в два минимум», — добавил Муртазин.

По его словам, ТСПУ в крупных городах — в Москве и Петербурге — установлено больше, чем в регионах, однако его сильно не хватает.

«Что такое ТСПУ? ТСПУ — это черная коробка, которая стоит на сети оператора. Электричество поступает и оплачивается оператором связи, но при этом сам оператор не знает, что эта коробка делает с тем каналом, который у него есть. Как только эта коробка ломается или прекращает работать как запланировано, весь трафик пускается без фильтрации. Что мы и видим сегодня», — пояснил собеседник RTVI.

Эксперт также предупреждает о последствиях провала блокировок: те, кто хочет уйти от ограничений, получают наглядный пример того, что это возможно.

«Если говорить про Москву — у нас заработал Telegram в полную меру в ряде районов. У нас работает YouTube — он заблокирован как доменное имя, но через приложение работает. У нас работают заблокированные ранее ресурсы. То есть сайты, которые в списке блокировки, неожиданно заработали. Причина достаточно простая: не работает ТСПУ. То есть включился bypass, обходной путь. Плохая для нас новость в том, что Роскомнадзор начал блокировать ресурс, не просчитав последствия, а дальше блокировка не состоялась. И это ведет к целому ряду последствий, потому что желающих поступать так же, как Telegram, станет намного больше. И это фактически будет убивать интернет в России еще больше», — считает Муртазин.

Отдельной угрозой эксперт называет анонсированную депутатом Госдумы Андреем Свинцовым фильтрацию VPN-трафика: попытка ее реализации, по оценке аналитика, приведет к деградации связности российского интернета, не достигнув при этом цели — заблокированные ресурсы будут то появляться, то пропадать, а вместе с ними пострадают и вполне легальные сервисы.

«Насколько я понимаю, РКН постоянно закупает оборудование для фильтрации. Но, судя по происходящему, оборудования не хватает, причем критично. И, исходя из того, что купить много такого оборудования мы не можем, нагрузка будет расти, а интернет будет ломаться все чаще и чаще. И, если следовать тому, что было озвучено депутатом ГД Андреем Свинцовым публично, <…> попытка фильтрации VPN-трафика приведет к падению связи в России еще больше, но при этом не достигнет результата с точки зрения блокировки запрещенных ресурсов или ресурсов, которые замедляются», — заключил он.

Ранее Forbes со ссылкой на источник сообщил, что Роскомнадзор не справляется с блокировками, так как средства фильтрации трафика Рунета — ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — перегружены. Проявляется это, в частности, в том, что заблокированные ресурсы время от времени становятся доступны: от различных сервисов до YouTube.

«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — рассказал изданию источник в магистральном операторе.

ТСПУ — это оборудование, которое РКН самостоятельно устанавливает на сетях операторов связи в рамках закона о суверенном интернете. Оно фильтрует весь проходящий трафик с помощью технологии DPI (Deep Packet Inspection — глубокая фильтрация по содержимому пакетов). У системы предусмотрен режим bypass: если оборудование не справляется с нагрузкой, трафик пускается напрямую, без фильтрации. По оценке одного из источников Forbes, сейчас используется около 2,5 млн правил фильтрации. Пропускная способность узлов ТСПУ неодинакова, и когда какой-то из них перегружается — включается bypass, и заблокированные ресурсы временно становятся доступны.

Источник Forbes на телекоммуникационном рынке добавляет, что проблема кроется не столько в блокировке Telegram как такового, сколько во встроенном прокси MTProxy: «Он генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создает нагрузку на ТСПУ».

MTProxy — сетевой протокол, разработанный командой Telegram; трафик через него шифруется по криптографическому протоколу MTProto, что существенно затрудняет его идентификацию.

Сам Роскомнадзор заявил, что информация о неспособности ведомства справляться с объемами блокировок «не соответствует действительности». Почему ряд заблокированных ресурсов периодически становится доступен, в ведомстве не пояснили. «Ростелеком», МТС, «Билайн» и «Мегафон» от комментариев отказались.