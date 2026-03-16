Оператор «Дом.ру» (входит в группу «ЭР-Телеком») приступил к тестированию механизма ограничения скорости доступа в интернет для абонентов, потребляющих аномально много трафика. Эксперимент охватил три города — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару, пишет «Российская газета».

Принцип, заложенный в основу эксперимента, аналогичен моделям, давно применяемым сотовыми операторами: при превышении месячного лимита (в данном случае 3 терабайта трафика), скорость соединения будет снижена до 50 мегабит в секунду.

В пресс-службе «ЭР-Телекома» заявили, что решение направлено на оптимизацию сетевых ресурсов. По оценкам компании, сверхвысокое потребление трафика в большинстве случаев связано не с личными нуждами, а с коммерческим использованием домашнего интернета.

«Абонент, столкнувшийся с ограничением, может восстановить скорость за дополнительную плату либо дождаться автоматического сброса счетчика в начале следующего расчетного периода», — сообщили в компании.

Под действие новых правил должно попасть не более 1% абонентской базы, поскольку 85% клиентов «Дом.ру» ежемесячно укладываются в объем до 500 гигабайт, заверила пресс-служба провайдера. Следить за расходом трафика пользователи могут через личный кабинет.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России уже заявили о начале проверки введенных компанией ограничений. Ведомство намерено оценить, насколько действия провайдера являются экономически и технологически оправданными.

В «Ростелекоме» заявили, что разделяют обеспокоенность коллег ситуацией с аномальным потреблением трафика, способным повлиять на работоспособность сети в целом. Провайдер пояснил, что сети стационарного интернета создаются с расчетом на равный доступ абонентов к услугам одинакового качества. Когда кто-то начинает выбирать трафик в объемах, намного превышающих личное потребление, возникает сверхнагрузка, от которой страдают другие абоненты.

«Применение механизмов защиты интересов большинства представляется корректной мерой. Абонентам, использующим канал для предпринимательской деятельности, целесообразно рассмотреть подключение выделенной линии по корпоративным тарифам», — отметили в пресс-службе «Ростелекома».

По мнению аналитика ИАА TelecomDaily Ильи Шатилина, другим провайдерам придется последовать примеру «Дом.ру», поскольку «выдавленные» его ограничениями абоненты перейдут к ним и создадут такую же сверхнагрузку на их сети.

«Для обычных домохозяйств угрозы нет, поскольку указанные объемы более характерны для коммерческой деятельности — например, когда квартира фактически используется как хостел или офис. Такое применение жилых помещений, хоть и является незаконным, встречается», — отметил эксперт.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что лимитирование тарифов существовало всегда — просто операторы предпочитали не акцентировать на этом внимание. Предлагаемый ими «безлимитный тариф» по аналогии со «шведским столом» — это всего лишь маркетинговая конструкция, основанная на точном расчете среднего потребления.

«Компания анализирует данные: 99,9% абонентов укладываются в определенный коридор. Выделяется 10% самых “тяжелых” пользователей, потребляющих, условно, по 50 гигабайт в сутки — около 1,5 терабайта в месяц. К этому показателю применяется повышающий коэффициент — так и получаются 3 терабайта», — пояснил эксперт.

Муртазин отметил, что условия доступа в интернет для юридических лиц рассчитываются по-другому: бизнес платит за связь намного больше, чем частные лица. Кроме того, корпоративные тарифы предполагают иную сетку с привязкой к объемам трафика и обязательную верификацию пользователей беспроводных сетей, что также требует затрат. В результате некоторые предприниматели предпочитают подключать коммерческие объекты по тарифам для физических лиц.

«Часть ресторанов и кафе, например, используют многолетнюю практику подключения двух-трех линий от разных операторов, чтобы распределить нагрузку. В условиях растущей значимости Wi-Fi на фоне известных ограничений мобильного интернета маскировка юридических лиц становится все более популярным способом экономии», — резюмировал Муртазин.

Средний уровень потребления трафика на одно домохозяйство, по данным отраслевых источников, составляет порядка 300 гигабайт в месяц. При этом у 99% абонентской базы ежемесячный объем не превышает 500 гигабайт.

Собеседник РГ на рынке телекоммуникаций подтвердил, что есть категория пользователей, стабильно потребляющая по 10 терабайт трафика в месяц — то есть в 20-30 раз больше, чем обычные клиенты провайдеров. По словам источника, выбрать такой объем при удовлетворении личных нужд невозможно, а значит, это предприниматели, маскирующиеся под физических лиц, чтобы сэкономить на тарифе.

«Для сохранения качества услуг для всех клиентов оператор теоретически мог бы модернизировать сеть под пиковые нагрузки, однако это повлекло бы за собой удорожание тарифов для всей абонентской базы, что представляется несправедливым по отношению к большинству. Более рациональным видится вариант прокладки для таких потребителей отдельной линии по аналогии с B2B-сегментом», — пояснил эксперт.

По его словам, причин чрезмерного перерасхода трафика «обычным» абонентом может быть несколько:

подключение большого количества устройств к одной точке доступа: при этом даже фоновое обновление мобильных приложений и программ создают ощутимую нагрузку на сеть,

активное использование торрентов,

загрузка «тяжелых» обновлений компьютерных игр,

майнинг.

Телеком-эксперт Алексей Бойко привел личный пример расчетов расхода трафика: «Посмотрел список устройств, привязанных к моему роутеру: 8 активных и еще 12 в статусе офлайн, но “прописанных” в сети. Итого 20 устройств на трех человек. Умного дома нет — только принтер, телевизор, несколько ноутбуков, телефоны, планшет. В среднем вся эта техника генерирует не более 1 терабайта трафика в месяц».