Администрация Telegram, в отличие от WhatsApp, находится в контакте с Роскомнадзором, но придерживается «странной» позиции, удаляя только часть из тех материалов, которые РКН просит удалить. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он также заявил, что созданный Павлом Дуровым мессенджер, в отличие от MAX, никогда не окажется в «белом списке» в России.

«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. <…> Контакт существует, в отличие от WhatsApp, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — сказал парламентарий.

Он привел аналогию с правилами дорожного движения: если российские автомобили ездят по правилам РФ, а иностранные не вешают номера, не останавливаются по требованию ГИБДД и ездят по встречной полосе, такое положение вещей не устроит никого, поэтому платформы должны выполнять правила и встраиваться в российское правовое поле.

«Нас устроит такое положение вещей? Мне кажется, нет. Поэтому выполняйте правила, встраивайтесь в наше движение, и никто никаких санкций к вам применять не будет», — уточнил Боярский.

По его словам, мессенджер на протяжении многих лет отказывается локализовать данные пользователей на территории России, удалять запрещенную информацию, связанную с экстремизмом и терроризмом, а также сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений, например, по «Крокусу».

«Что касается Telegram, то я бы так не восхищался его использованием несовершеннолетними, потому что, как мы с вами видим, именно там до них и добираются наши недруги. И потом наши подростки идут что-то поджигать, взрывать и ломают себе жизни. В этом веселого ничего нет», — сообщил глава думского комитета.

Также он заявил, что Telegram никогда не попадет в «белый список».

«Отключается мобильный интернет. Там остается набор инструментов, который будет работать, белый список. Там есть мессенджер MAX. Telegram там не будет никогда. Мессенджер MAX взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами. А Telegram — иностранная сеть», — заявил Боярский, подчеркнув, что сейчас «время такое — иностранца за дверь».

По его словам, сам он пользуется мессенджером MAX для связи с супругой и детьми, а Telegram и WhatsApp удалил полгода назад и «никакой боли» по этому поводу не ощутил. «Я в два раза меньше времени стал тратить на телефон, потому что раньше я в трех местах все читал, а теперь в одном», — пояснил собеседник издания.

При этом Боярский согласился с замечанием о том, что MAX продвигается «нахраписто и настойчиво» и это «вызывает отторжение» у людей. Он добавил, что тоже «сталкивался с явными перегибами в каких-то отношениях на местах».

«Но мессенджер MAX, как правильно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, — это последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета. Теперь мы, наряду с США и Китаем, третья цифровая сверхдержава. Больше ни у одной страны мира, кроме этих трех, нет полного суверенного функционала, который есть теперь у нас. У нас было все, кроме мессенджера. Мессенджер появился. Как он будет использоваться нашими гражданами, как он будет развиваться, это, конечно, вопрос в том числе и к разработчикам», — подчеркнул глава думского комитета.

Боярский также заявил, что у депутатов Госдумы нет полномочий голосовать «по замедлению или ускорению» Telegram. По его словам, то протокольное обращение, с которым ранее выступили коммунисты, вероятно, связано с началом их предвыборной кампании.

«На 13 февраля 2026 года мы имеем заявление Роскомнадзора о нескольких штрафах в адрес платформы и о том, что в связи с требованием закона производятся определенные технические действия. Это значит, что дальше все будет зависеть от этой платформы, как администрация Telegram будет выполнять или не выполнять требования закона», — подчеркнул он.

О том, что российские власти приняли решение замедлить работу Telegram с 10 февраля, сообщил РБК со ссылкой на источники. Позднее в Роскомнадзоре отметили, что мессенджер по-прежнему не исполняет требования законодательства и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, а также по «противодействию мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Это решение раскритиковали военкоры и военные блогеры. По их словам, Telegram активно используется российскими военнослужащими в зоне СВО, где ситуация осложнилась после ограничения работы спутниковой связи Starlink.