Роскомнадзор (РКН) подтвердил введение ограничений в отношении Telegram. В ведомстве заявили, что руководством мессенджера «по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

«В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении.

В РКН указали, что власти «открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами», но при «одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов Российской Федерации».

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», — сказано в сообщении.

Во вторник, 10 февраля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram. По информации издания, речь идет о «мерах по частичному ограничению работы» мессенджера.

В Санкт-Петербурге замедление Telegram ведется с помощью программного комплекса, установленного у каждого провайдера, пишет «Ротонда» со ссылкой на источник на телеком-рынке. Компании, как утверждается, не могут повлиять на процесс введения ограничений. По словам собеседника «Ротонды», ограничения коснулись отправки медиафайлов, из-за чего у пользователей стали дольше загружаться голосовые сообщения, картинки и видео.

С понедельника, 9 февраля, интернет-пользователи в России массово жалуются на сбои в работе Telegram.

Руководству Telegram грозят штрафы на общую сумму в 64 млн рублей по статьям об отказе удалить запрещенный контент и о несоблюдении закона о самоконтроле, пишет ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы. Часть потоколов в отношении мессенджера будет рассмотрена в конце февраля, еще часть — в середине марта.

В августе 2025 года Роскомнадзор начал блокировать звонки через Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами», которые используются для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсии и терроризм. В октябре 2025-го РКН сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам.