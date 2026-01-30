В Госдуму 30 января планируется внести законопроект о бессрочном моратории на блокировку соцсетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*), сообщает корреспондент RTVI. Авторами инициативы выступили 17 депутатов от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной.

Законопроект предлагает внести поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Документ призван «способствовать ослаблению общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан, замедления общения в мессенджерах и периодических цифровых локдаунов», сообщил RTVI Обухов.

Он подчеркнул, что граждане «справедливо» воспринимают блокировку соцсетей и сервисов как ограничение своих конституционных прав. При этом надзорные органы зачастую не разъясняют причину блокировок, отметил Обухов. В качестве примера он привел замедление работы Telegram со стороны провайдеров. Официальных решений или заявлений профильных ведомств на этот счет до сих пор нет, добавил депутат.

Такая же ситуация сложилась в отношении WhatsApp, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении RTVI). Депутаты напомнили, что, согласно позиции Генпрокуратуры, экстремистской организацией является владелец мессенджера — платформа Meta*, но не сам сервис. Несмотря на это, в работе WhatsApp также наблюдается замедление и ограничение привычных функций.

«Запреты и ограничения цифровых прав граждан — это непопулярное решение для большинства граждан страны, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни», — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают «законодательно закрепить мораторий на блокировку социальных сетей для широкого круга пользователей и ввести действия разного рода технических исполнителей в поле законодательного регулирования», рассказал Обухов.

Он уточнил, что документ сохраняет за надзорными органами возможность блокировать отдельную информацию в соцсетях с учетом «действий недружественных стран и всевозможных мошенников», но не сами соцсети и мессенджеры.

«Таким образом наш законопроект предполагает обеспечение баланса между информационной безопасностью и соблюдением прав граждан, закрепленных 29-й статьей Конституции», — заявил Обухов.

Блокировка и замедление мессенджеров

В августе 2025 года Роскомнадзор начал блокировать звонки через Telegram и WhatsApp, заявив, что это основные голосовые сервисы, которые используются для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсии и терроризм.

В ноябре РКН запустил постепенную блокировку WhatsApp, объяснив это тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. В ведомстве предупредили, что он будет полностью заблокирован, если не изменит свою позицию. Владельцы WhatsApp после этого заявили о «решимости бороться» за российских пользователей.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов не исключил, что Роскомнадзор примет решение об окончательной блокировке WhatsApp до конца 2026 года.

В середине января пользователи Telegram пожаловались на медленную загрузку видео. Телеканал «Москва 24» утверждал со ссылкой на источник, что Роскомнадзор якобы начал частично блокировать мессенджер. В РКН не подтвердили, что речь идет о новых мерах против сервиса.

Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за недостаточно оперативной блокировки анонимных каналов, публикующих «фейковую, вредную и опасную информацию».

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин в свою очередь заявил, что запрет на звонки через Telegram и частичное замедление передачи медиафайлов — часть последовательных мер РКН, вводимых с августа 2025 года. По словам сенатора, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. В РКН объяснения Шейкина назвали «исчерпывающими».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена