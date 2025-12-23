Владельцы мессенджера WhatsApp* заявили о «решимости бороться» за российских пользователей на фоне повторного предупреждения со стороны Роскомнадзора о готовности заблокировать приложение в случае несоблюдения требований российского законодательства. Об этом пишет Reuters.

Представители WhatsApp* выразили уверенность, что, ограничивая доступ к приложению, российские власти стремятся «лишить более 100 млн человек права на частную, сквозную зашифрованную связь» в преддверии начала праздничного сезона в стране.

«Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — говорится в тексте заявления.

В компании также отметили, что приложение глубоко интегрировано в структуру всех российских сообществ — «от родительских и рабочих групп, до дружеских, соседских и расширенных семейных чатов в различных регионах России».

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, в свою очередь, заявил в ходе заседания центрального штаба Народного фронта о снижении объема случаев кибермошенничества в стране благодаря частичному ограничению звонков в иностранных мессенджерах.

Руководство Роскомнадзора сообщило 22 декабря о последовательном введении ограничительных мер в отношении WhatsApp* из-за продолжающихся нарушений, связанных с использованием мессенджера для организации и осуществления на территории страны террористических действий, вербовки их исполнителей, а также мошенничества.

* принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена