Роскомнадзор может принять окончательное решение о полной блокировке мессенджера WhatsApp на территории России уже в текущем году. Такой прогноз в беседе с ТАСС сделал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta**, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал депутат.

При этом парламентарий отметил, что среди своих друзей и знакомых наблюдает тенденцию к переходу пользователей на альтернативные платформы, такие как Telegram и российский мессенджер Max.

Это заявление стало очередным этапом в развитии конфликта между российским регулятором и американским мессенджером, принадлежащим корпорации Meta**.

В 2024 году WhatsApp* был внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает его соблюдать требования российского законодательства, включая хранение данных пользователей и их предоставление правоохранительным органам по запросу.

С августа 2025 года Роскомнадзор начал вводить поэтапные ограничения на функционирование сервиса, объясняя это необходимостью противодействия преступной деятельности, осуществляемой через мессенджеры.

В октябре ограничения были усилены, а в декабре регулятор вынес предупреждение о возможности полной блокировки в случае дальнейшего неисполнения требований. Уже 22 декабря Роскомнадзор официально заявил о продолжающихся нарушениях со стороны WhatsApp* в связи с чем его работа была ограничена.

После этого представители мессенджера выступили с заявлением, в котором выразили намерение продолжать работу на российском рынке, насчитывающем, по их данным, более 100 миллионов пользователей. Компания выразила озабоченность ухудшением качества сервиса и возможностью его полного отключения.

Однако 15 января Роскомнадзор подтвердил, что не видит оснований для ослабления действующих ограничений.

* принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена

**Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена