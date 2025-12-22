Мессенджер WhatsApp в ближайшее время может прекратить свою работу в России. Таким мнением в беседе с News.ru поделился замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Возможно, уже в ближайшее время WhatsApp отключат у всех», — сказал он.

Парламентарий отметил, что мессенджер будет подвергаться ограничениям до тех пор, пока не начнет соблюдать российское законодательство. Это, по его словам, официальная позиция Роскомнадзора.

Свинцов уточнил, что в одних российских регионах блокировка «отстроена» хорошо, в других — «не очень». Как он объяснил, это связано с работой интернет-провайдеров и мобильных операторов, которые по разному управляют своей инфраструктурой.

«Это сложная система, чтобы все шлюзы блокировать, отделять трафик», — подчеркнул он.

22 декабря сервис «Сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу WhatsApp. Так, за сутки поступило 1,6 тыс. жалоб, по большей части из Москвы. По данным Downdetector, претензии, в частности, связаны с некорректной работой оповещений и невозможностью отправить сообщения, пишет РБК. Источник издания на телеком-рынке уточняет, что работу WhatsApp в России замедлили на 70—80%. По его словам, операторы связи к этому отношения не имеют.

В ноябре РКН уже предупреждал о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России в случае систематического невыполнения требований российского законодательства. Тогда регулятор объяснил, что платформа используется для организации террористической деятельности, вербовки, мошенничества и других преступлений против граждан, а также не выполняет требования по их пресечению.