шиВ настоящий момент не идет речи о полной блокировке мессенджера Telegram в России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что само приложение «было и остается не только мессенджером, но и социальной сетью», в связи с чем должен рассматриваться именно с такой точки зрения.

«В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал Боярский.

Глава комитета Госдумы сделал заявление на фоне публикаций в СМИ его слов о том, что Telegram не будет заблокирован на территории страны до тех пор, пока все каналы не переместятся в мессенджер Max.

«Отключить людям возможность получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы неправильно», — пояснил он.

Боярский также обратил внимание, что в настоящий момент количество каналов в Max уверенно увеличивается, однако пока нельзя говорить о том, что авторы переместились в новый мессенджер из Telegram.

Говоря об ограничении доступа россиян к WhatsApp*, он также отметил, что российские власти «никого не запрещали», а действовали с целью исполнения российского законодательства.

По словам Боярского, у WhatsApp* в распоряжении было несколько лет, «чтобы приземлиться, открыть полномочные представительства, локализовать данные, выполнить элементарные требования», а также вступить в диалог с Роскомнадзором и начать взаимодействие с правоохранительными органами.

«Коллеги никогда не откликались», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что владельцы мессенджера WhatsApp* заявили о своей «решимости бороться» за пользователей в России после повторного заявления руководства Роскомнадзора о планах по блокировке приложения в случае несоблюдения российских законов.