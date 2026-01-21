В России с августа 2025 года последовательно вводят меры против Telegram из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Об этом сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Иностранные сервисы используются в России для организации и проведения терактов, мошеннических действий и других преступлений, заявил Шейкин.

«Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера», — рассказал сенатор.

В частности заблокированы аудио- и видеозвонки через Telegram, «отчасти замедляется» передача медиафайлов. Шейкин отметил, что ограничения вводятся поэтапно, что позволяет пользователям перейти в другие сервисы, и рекомендовал пользоваться «только национальными мессенджерами».

В пресс-службе Роскомнадзора «Осторожно Media» назвали представленную Шейкиным информацию «исчерпывающей».

В середине января пользователи Telegram стали жаловаться на медленную загрузку видео в мессенджере. Телеканал «Москва 24» 16 января заявил со ссылкой на источник, что Роскомнадзор якобы начал частично блокировать Telegram, назвав это новыми ограничениями со стороны ведомства. В РКН не подтвердили, что к мессенджеру применяются какие-либо новые меры.

Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в тот же день сообщил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов, публикующих «фейковую, вредную и опасную информацию».

«Уже много жалоб от наших граждан, когда они, начитавшись, подчеркну, в анонимных телеграм-каналах [рекомендаций] купить какие-то акции, активы, коины, теряли деньги. Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо», — заявил депутат.

Он отметил, что в борьбе с противоправным контентом «не все можно сделать быстро», поэтому РКН дает мессенджеру время на устранение претензий. После выполнения требований замедление Telegram прекратится, выразил уверенность Свинцов.

По словам депутата, мессенджер «достаточно эффективно» взаимодействует с российскими властями, поэтому полная блокировка ему не грозит.