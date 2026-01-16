Роскомнадзор опроверг информацию о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram на территории России. В ведомстве заявили ТАСС, что на текущий момент к платформе не применяется никаких дополнительных блокировок.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — говорится в сообщении.

Это заявление стало реакцией на публикации в СМИ и многочисленные жалобы пользователей, которые 16 января столкнулись со снижением скорости загрузки видеоконтента в приложении. Ранее телеканал «Москва 24» со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций сообщил о начале Роскомнадзором процедуры частичной блокировки мессенджера.

За день до этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в комментарии ТАСС говорил, что полной блокировки Telegram в стране не ожидается. По его мнению, платформа демонстрирует готовность к взаимодействию с властями разных стран, включая Россию.

Однако после публикации «Москвы 24» парламентарий в беседе с «Говорит Москва» сказал, что проблемы со скоростью работы платформы действительно связаны с действиями регулятора. Он охарактеризовал это как «мягкий намек» руководству мессенджера, призвав его к более оперативному выполнению требований российского законодательства.

«Скорость отклика руководства пока еще недостаточна. Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных телеграм-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. <…> Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо», — сказал Свинцов.

Схожую позицию ранее высказывал глава профильного думского комитета Сергей Боярский, отмечая, что о полной блокировке речи не идет, поскольку в экосистему мессенджера были вложены значительные средства и силы.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввел частичные ограничения на функцию звонков в Telegram и WhatsApp*. Официальным обоснованием стало противодействие преступной деятельности, осуществляемой через эти платформы. В отношении WhatsApp* регулятор пошел дальше, публично предупредив о возможности полной блокировки в случае неисполнения требований российского законодательства.

В конце декабря группа граждан обратилась в Таганский суд Москвы с административным иском к Роскомнадзору и Минцифры. Истцы требовали признать ограничения звонков незаконными, поскольку это, по их мнению, нарушает конституционное право на свободный доступ к информации. Однако суд, приняв иск к производству 24 декабря, спустя несколько дней отклонил его.

Как пояснил РБК источник на рынке информационной безопасности, проблемы с отправкой медиафайлов в Telegram являются техническим побочным эффектом от блокировки звонков. По его словам, это связано с тем, что инфраструктура для передачи голосовых вызовов и медиаконтента в мессенджере частично использует общие технические ресурсы, такие как пулы IP-адресов. Таким образом, целевые ограничения на одну функцию неизбежно влияют на работу другой, ухудшая общее качество сервиса.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена