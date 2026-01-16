Роскомнадзор (РКН) приступил к частичной блокировке мессенджера Telegram, пишет «Москва 24» со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций.

В публикации отмечается, что в наступившем году со стороны пользователей поступают жалобы на медленную загрузку видеороликов в мессенджере.

«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — сказал собеседник «Москва 24».

В то же время 16 января ТАСС опубликовал комментарий замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, который заявил, что полная блокировка работы Telegram на территории России не ожидается.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал депутат.

После сообщения «Москвы 24» о начале блокировки мессенджера Свинцов подтвердил «Говорит Москва», что трудности с загрузкой видеоконтента в Telegram на территории России связаны с действиями РКН. Ведомство, по словам парламентария, дает «мягкий намек» руководству платформы о том, что «нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации» и быстрее выполнять требования законодательства.

«Скорость отклика руководства пока еще недостаточна. Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. <…> Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо», — сказал Свинцов.

В декабре председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что речи о полной блокировке Telegram. По его словам, в мессенджере «созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы».

Обсуждение возможной блокировки Telegram в СМИ и среди интернет-пользователей приобрело новую интенсивность после введения ограничений в отношении WhatsApp* со стороны Роскомнадзора в 2025 году. В ведомстве объяснили такое решение необходимостью противодействия нелегальной активности в мессенджере. В декабре в РКН заявили, что WhatsApp* будет полностью заблокирован, если «требования российского законодательства так и не будут выполнены».

* принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена