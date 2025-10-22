Россияне третий день жалуются на проблемы с Telegram. По данным портала «Сбой.рф», 22 октября это сильнее всего затронуло жителей Краснодарского края (30%), Ростовской области (16%) и Москвы (11%). В Роскомнадзоре заявили, что ограничивают работу Telegram и WhatsApp в некоторых регионах «для противодействия преступникам». Что еще известно о ситуации с этими сервисами в России — в материале RTVI.

Первые сообщения о нестабильной работе Telegram и WhatsApp появились 20 октября. Больше всего жалоб поступало от жителей Удмуртии, Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областей. Более чем у трети пользователей не было доступа к мобильным приложениям. Также россияне указывали на плохую работу сайта и оповещений. Некоторые отмечали, что могут воспользоваться Telegram только с включенным VPN.

На следующий день, 21 октября, с перебоями в работе сервисов столкнулись жители других регионов. Проблемы возникли у пользователей на юге России, в том числе в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Астраханской областях. Большинство жалоб было связано с мобильным приложением Telegram. Жители Ростова-на-Дону отмечали, что не могут получить доступ к мессенджеру даже при использовании Wi-Fi.

Независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин в разговоре с РБК сообщил, что Telegram и WhatsApp некоторое время были полностью недоступны в южных регионах России. Он связал это с тем, что власти могут «дорабатывать правила блокировки звонков» или «тестировать возможность полной фильтрации».

«[Процесс обновления правил блокировок] более-менее регулярный — новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах. Сегодня [21 октября], видимо, тестировали какое-то масштабное обновление блокировок, что и вызвало недоступность мессенджеров», — сказал Учакин.

Всего за 21 октября на сбои в работе Telegram поступило 3859 жалоб, указывает «Сбой.рф». Из них 44% было зафиксировано в Краснодарском крае, 21% — в Ростовской области, 12% — в Ставропольском крае.

Корреспондент РИА Новости отмечал, что Telegram и WhatsApp в Ростове-на-Дону были недоступны ни с Wi-Fi, ни с VPN. В Краснодарском крае мессенджеры прогружались с большими перебоями. В Махачкале и Пятигорске приложениями можно было воспользоваться только при включенном VPN. Мобильный интернет якобы работал в зависимости от оператора связи.

В компаниях сотовой и проводной связи заявили ТАСС, что проблемы с работой мессенджеров на юге России не связаны с блокировками со стороны операторов. В «МегаФоне» не исключили, что проблема может быть у сервисов Telegram. В «Билайне» напомнили, что в Ростове-на-Дону в целом ограничивают работу мобильного интернета, а в Волгоградской области РКН ввел запреты в целях безопасности.

«Когда <…> все заработает, от нас это не зависит», — добавили в ведущем интернет-провайдере Майкопа «Оргтехсервис».

К 22 октября ситуация не стабилизировалась. Перебои сохранились в части южных регионов, также на проблемы в работе платформ пожаловались жители Приволжья и Сибири.

В Екатеринбурга у пользователей не работает веб-версия Telegram, в Томске — не отправляются сообщения и не загружаются файлы, на Сахалине — не приходят уведомления. Аналогичные проблемы возникли у жителей Новосибирска с мессенджером WhatsApp: они не могут зайти в приложение, отправить и получить сообщения.

Также выросло количество жалоб в Алтайском крае, Кемеровской, Иркутской и Омской областях.

С чем связаны сбои в работе Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор частично ограничил доступ к Telegram и WhatsApp еще 13 августа. Ведомство объяснило это «необходимостью противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов». По утверждению РКН, от владельцев мессенджеров не поступало ответов на просьбы о принятии мер.

22 октября в РКН уточнили, что принимают ограничительные меры в отношении иностранных мессенджеров, поскольку они якобы стали основными платформами, которые злоумышленники используют для обмана и вымогательства денег у россиян.

Партнер Comnews Research Леонид Коник считает, что проблемы в работе Telegram и WhatsApp могут быть связаны с техническими средствами противодействия угрозам, установленными Роскомнадзором на сетях операторов связи.

«Судя по проявлениям, в частности по тому, что на юге России Telegram и WhatsApp сбоили даже в проводных сетях, дело в ТСПУ. С какой целью это произошло — остается только догадываться. Это может быть и осознанная попытка государства противодействовать какой-то угрозе, и тесты с той или иной целью, и что угодно еще», — цитирует его «Кубань 24».

Директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарев* предположил, что перебои в доступе к мессенджерам возникли из-за того, что РКН может тестировать новый вариант блокировки звонков в Telegram и WhatsApp. На это также указывают проблемы в работе сервиса аудиовидеосвязи компании Apple FaceTime, пишет Forbes.

Причем тут мессенджер Max

Основатель компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский в беседе с «Коммерсантом» назвал сбои «неслучайными». По его мнению, они связаны с ограничениями со стороны РКН, и могут быть «своего рода кампанией по стимулированию перехода пользователей на национальный мессенджер [Max]».

«WhatsApp практически не работает, Telegram работает с переменным успехом. У многих возникли определенные сложности с коммуникациями», — подчеркивает эксперт.

Он предложил два варианта решения проблемы — перейти на альтернативные способы коммуникации или на «российский мессенджер», хотя его техническая реализация «пока оставляет желать лучшего».

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что ограничения в работе Telegram и WhatsApp носят временный характер и необходимы для борьбы с мошенничеством.

«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе ОАЭ», — заключил он.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов