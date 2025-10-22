Частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp сократило количество вызовов от мошенников на 40%, заявил замруководителя Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2025». Его слова передает ТАСС.

«С 2024 года мошенничество с использованием голосовых сервисов Telegram и WhatsApp кратно увеличилось. Ограничение доступа к голосовым сервисам иностранных мессенджеров в первый месяц сократило фродовые вызовы на 40%», — сказал Терляков.

По его словам, действия мошенников в сетях связи координируют «недружественные государства и их спецслужбы», поэтому необходимо «работать на опережение». В частности, важно снизить риски мошенничества в национальном мессенджере Max. В этом направлении «слаженно работают» ведомства и операторы связи, в том числе VK, пояснил замруководителя Роскомнадзора.

«Организационные и технические процессы функционирования новых сервисов изначально должны строиться с учетом невозможности их использования в преступных целях. Особенно это касается активно внедряемых в сервисах технологий искусственного интеллекта. Для них должны быть разработаны и применены специальные процедуры оценки для защиты от злоумышленников», — считает Терляков.

РКН частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp 13 августа, объяснив такое решение необходимостью «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов». По утверждению ведомства, владельцам мессенджеров неоднократно направлялись требования о принятии мер, но ответа не поступало. В Минцифры заявили, что доступ к сервисам будет восстановлен, если они выполнят требования «по соблюдению российского законодательства».

Представители WhatsApp, комментируя принятые РКН меры, отметили, что российские власти «пытаются блокировать» мессенджер для более 100 млн пользователей в стране. Команда сервиса пообещала «делать все возможное», чтобы сохранить присутствие в России.

В WhatsApp подчеркнули, что общение на платформе защищено сквозным шифрованием. Сотрудники Telegram также отметили, что борются с вредоносным использованием мессенджера, а модераторы ежедневно удаляют миллионы опасных материалов при помощи нейросетей и машинного обучения.

Также на платформе доступны «детализированные настройки конфиденциальности для звонков», которые позволяют пользователям определять, от кого принимать звонки, или полностью отключить их.

С перебоями в работе Telegram 21 октября столкнулись жители юга России, в том числе Сочи и Адыгеи. В Ростове-на-Дону мессенджер не прогружался даже по Wi-Fi, а в Астрахани работал с низкой скоростью.

Согласно данным сервиса Downdetector, 22 октября на сбои в доступе к Telegram жаловались жители Волгоградской, Амурской и Ростовской областей, а также Краснодарского и Камчатского краев.

ТАСС пишет, что неполадки распространились на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Там у пользователей не грузится медиаконтент, не приходят и не отправляются сообщения. По данным «Коммерсантъ-Урал», у жителей Екатеринбурга не работает веб-версия Telegram. В других уральских регионах пользователи указывают на проблему с отправкой голосовых сообщений.

Представители «Мегафона» в разговоре с ТАСС подтвердили, что в ряде российских регионов есть проблемы с доступом к Telegram. Однако оператор связи не ограничивал работу и предположил, что причина может быть со стороны мессенджера.

«Билайн» напомнил, что в Ростове-на-Дону в целом ограничена работа мобильного интернета, в Волгоградской области РКН ввел меры для обеспечения безопасности. Точной информации, когда доступ к мессенджеру будет восстановлен, у оператора нет.

Интернет-провайдер Майкопа «Оргтехсервис» также подчеркнул, что стабилизация работы мессенджера не входит в его компетенции.