Интернет-сервисы Telegram и WhatsApp должны продолжить работу в России, чтобы у нового мессенджера MAX была конкуренция. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российскому мессенджеру МАХ еще предстоит пройти большой путь для того, чтобы пользователи сами начали отдавать ему предпочтение по сравнению с другими аналогичными сервисами.

«Я считаю, что должны, конечно. У MAX должна быть конкуренция. Без конкуренции MAX не сможет развиваться, я в этом убежден. И чтобы MAX действительно стал развитым сервисом который хотят сами поставить миллионы и десятки миллионов наших сограждан, он должен постоянно развиваться и не стоять на месте. И MAX еще предстоит большой путь в этом плане. Ну и конкуренты должны быть», — поделился мнением представитель Кремля.

Он также выразил уверенность в том, что между МАХ и другими мессенджерами нет разницы в плане угрозы пользователям со стороны мошенников, которые в равной степени могут пользоваться любыми техническими средствам для обмана граждан.

«Я просто не понимаю, в чем разница между российским сервисом [и зарубежными]. Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max», — заявил Песков.

Напомним, в июне 2025 года Госдума приняла закон о создании национальной платформы-мессенджера. В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, присвоив мессенджеру статус национального.

Разработкой мессенджера занимается «Коммуникационная платформа» — дочерняя компания холдинга VK. Официальный запуск MAX запланирован на осень. По данным на начало июля, в сервисе было зарегистрировано более 2 млн пользователей. В частности, региональные госструктуры начали переводить свои каналы в MAX.

В середине июля президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о введении «дополнительных ограничений на использование программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах».

Главный разработчик сайта Кремля, консультант администрации президента и правительства России Артем Геллер заявил Инфо24, что МАХ пока уступает мировым аналогам по функционалу, поскольку недавно появился и пока еще не имеет такой глобальной аудитории.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил RTVI, что создать национальный мессенджер несложно, но это «уже прошедшая эпоха», а все планы на этот счет связаны с тем, что Telegram из-за своей популярности стал «бельмом на глазу».