Российский мессенджер MAX уступает мировым аналогам по функционалу, рассказал Инфо24 главный разработчик сайта Кремля, консультант администрации президента и правительства России Артем Геллер. Он связал это с тем, что платформа только появилась, имеет базовые функции и не столь глобальную аудиторию.

Специалист отметил, что MAX находится на стадии альфа- и бета-тестирования, в нем пока реализованы только базовые функции — обмен сообщениями, пересылка файлов и фотографий.

«Поскольку мессенджер только появился, он уступает мировым аналогам по функционалу другим глобальным аналогам. У конкурентов линейка услуг гораздо шире, и она пока лучше отлажена. Однако у MAX есть преимущества, среди которых неплохая связь по IP-телефонии, если говорить о звонках, видео и голосовых», — сказал Геллер.

Он считает, что пока у MAX и его конкурентов разное количество пользователей, сравнивать площадки «немного неэтично». «Наращивание функционала и адаптация мессенджера под растущую аудиторию отнимает значительное количество интеллектуальных ресурсов, так как очень важно, как их реализуют. В остальном ждем конкуренции, посмотрим, кто победит», — пояснил Геллер.

В июне Госдума единогласно приняла закон о создании национальной платформы-мессенджера. В середине июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому MAX получил статус национального сервиса.

Разработкой мессенджера занимается «Коммуникационная платформа» — дочерняя компания холдинга VK. Официальный запуск MAX запланирован на осень. По данным на начало июля, в сервисе было зарегистрировано более 2 млн пользователей. В частности, региональные госструктуры начали переводить свои каналы в MAX.

Об этом решении уже объявили власти Санкт-Петербурга, Запорожской и Курганской областей. Также в национальный мессенджер перейдут образовательные учреждения Тюменской области, Татарстана и Нижнего Новгорода.

Осторожно, новости» писали со ссылкой на разосланные в регионы рекомендации, что в MAX планируется перевести государственные сервисы, включая Госуслуги, сервис подписания документов «Госключ» и цифровой ID, домовые и школьные чаты, сервисы управляющих компаний, информирование пациентов поликлиники и клиентов МФЦ.

20 августа Минцифры сообщило, что через мессенджер MAX можно получить одноразовый код для входа на портал госуслуг. В ведомстве отметили, что это «такой же надежный способ подтвердить вход, как и уже существующие». Преимуществом использования национального мессенджера министерство назвало защиту от мошенников.