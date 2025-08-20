В Казахстане начался переход на использование национального мессенджера Aitu в госсекторе. Так, до конца 2025 года на него должны перейти Вооруженные силы республики. Ранее в России запустили новую платформу MAX на базе VK — на начало июля там зарегистрировались более 2 млн пользователей. Параллельно начались блокировки звонков в двух наиболее популярных в стране мессенджерах. Где еще используют национальные платформы в качестве альтернативы WhatsApp и Telegram — в обзоре RTVI.

Иран

В июне Иранское государственное телевидение призвало жителей Исламской республики удалить приложение WhatsApp со своих смартфонов — сообщалось, что оно работает в интересах израильской разведки, собирая информацию о пользователях для отправки в еврейское государство.

Предупреждение вышло спустя несколько дней после того, как Израиль начал массированные бомбардировки иранских ядерных объектов и вывел из строя ПВО страны. В WhatsApp назвали эти сообщения «ложными».

WhatsApp был одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями среди иранцев наряду с мессенджером Telegram, заблокированным еще в конце 2017 года на фоне антиправительственных демонстраций. WhatsApp заблокировали в 2022-м — также на волне массовых протестов, вызванных гибелью Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за неправильное ношение хиджаба. Все это время иранцы использовали сервисы VPN для доступа к платформам.

В конце 2024 года запрет на WhatsApp был снят — доступ к нему восстановил Верховный совет Ирана по киберпространству на заседании во главе с президентом Масудом Пезешкианом, который пообещал гражданам снять ограничения на социальные сети.

При этом в Исламской республике создано несколько внутренних мессенджеров. Среди них — Rubika, cовмещающий функции мессенджера, социальной сети и видеосервиса. Это одна из крупнейших западноазиатских платформ, у которой уже более 50 млн пользователей. Еще иранцы используют мессенджеры Soroush, Eitaa, Bale, iGap и другие.

Китай

С 1 мая 2024 года власти КНР обязали интернет-компании следить за пользователями соцсетей и мессенджеров, которые публикуют “чувствительную информацию”, удалять такие посты и сообщать о нарушениях в компетентные органы.

Самое известное китайское ноу-хау — суперприложение WeChat компании Tencent — существует с 2011 года.

В 2017 году компания представила миниаппы — небольшие программы с упрощенным интерфейсом, интегрированные в WeChat. Они охватили почти все сферы жизни — онлайн-покупки, заказ еды, аренду жилья и транспорта, развлечения, стриминг и видеосервисы.

Также у WeChat есть своя поисковая система. Со временем приложение стало настолько популярным, что компании и госорганы стали заводить собственные миниаппы и страницы для упрощения доступа к информации или услугам.

У WeChat есть две версии — внутренняя и зарубежная. Иностранцам доступны далеко не все функции — например, возможность платежей для них закрыта, что превращает WeChat из суперприложения в обычный мессенджер. Зарегистрироваться в Китае самостоятельно тоже не получится — для этого нужно, чтобы вас пригласил уже зарегистрированный в приложении пользователь.

Многие в Китае прибегают к VPN-сервисам — ими пользуются почти все иностранцы в Китае. Без VPN не работают все иностранные приложения, в том числе и российские. В КНР Telegram заблокирован, как и другие иностранные мессенджеры — такие как WhatsApp, Signal и Viber.

КНДР

В Северной Корее действуют более жесткие правила, чем в Китае или в некоторых других странах, где иностранные мессенджеры блокируют не полностью или же вводят временные ограничения на их работу. Доступ к зарубежным приложениям в КНДР полностью заблокирован как для большинства ее граждан, так и для туристов, оказавшихся там.

Впрочем, в Северной Корее есть собственный аналог Telegram и WhatsApp — мессенджер «Тэхвавон» (Techwawon). В КНДР также нет доступа к глобальному интернету, вместо этого там действует северокорейский интранет под названием «Кванмён», что переводится как «Сеть света».

Индия

Жители Индии повсеместно используют WhatsApp, работает в стране и Telegram — в том числе через местные сим-карты. Как убедилась корреспондент RTVI, которая в мае находилась в Мумбаи и Нью-Дели, даже на фоне военного конфликта с Пакистаном связь работала бесперебойно.

В стране есть правительственное приложение Sandes, созданное как альтернатива WhatsApp для обмена короткими сообщениями среди чиновников. Но в целом оно не слишком популярно.

ОАЭ

Хотя на территории Объединенных Арабских Эмиратов все еще можно пользоваться наиболее популярными мессенджерами, люди там могут столкнуться с определенными проблемами.

Наиболее яркий пример — Дубай, один из самых посещаемых туристами эмиратов. Если путешественникам захочется поговорить с кем-то или позвонить по видео, к примеру, через Telegram, WhatsApp или другие платформы, ничего не выйдет.

Все дело в законах ОАЭ, согласно которым для передачи голосовых сообщений по интернет-протоколу (VoIP) необходима лицензия от оператора сотовой связи. А услуги связи в Эмиратах предоставляют всего несколько компаний — Etisalat и Du.

В итоге эти операторы и предоставляют аналоги VoIP-чатов, но на платной основе. Среди таких сервисов — Botim и ToTok, которые лучше всего подходят для видеозвонков.

Эфиопия

В Аддис-Абебе тоже не всегда лояльно относились к деятельности иностранных мессенджеров. Как пишет Reuters, власти не раз ограничивали работу платформ — в периоды политической нестабильности.

Последний крупный скандал, связанный с мессенджерами, произошел в 2023 году. Тогда раскол внутри православной церкви страны перерос в ожесточенные протесты, сообщалось о гибели как минимум 30 человек. В итоге в феврале интернет-контролирующая организация NetBlocks сообщила, что доступ к таким платформам, как Messenger от Facebook* и Telegram был «серьезно ограничен».

Сейчас мессенджеры работают, однако в Эфиопии еще в 2021 году объявили, что начали разрабатывать собственную медиа-платформу, которая в будущем сможет стать конкурентом Facebook*, Twitter (сейчас уже Х) и WhatsApp.

Бразилия

Формально сейчас никакие мессенджеры в Бразилии не запрещены, однако у властей страны возникали с ними проблемы. К примеру, в 2016 году по решению суда временно был заблокирован доступ к WhatsApp. Это было связано с тем, что в то время компания отказалась раскрыть сообщения пользователей мессенджера, которые проходили по делу о распространении наркотиков.

Однако спустя 72 часа доступ к WhatsApp был восстановлен, но за сутки до этого местные провайдеры сотовой связи начали блокировать мессенджер.

У бразильских властей были вопросы и к Telegram. В апреле 2023 года суд постановил заблокировать мессенджер, созданный Павлом Дуровым, на территории страны. Тогда власти расследовали деятельность «неонацистских групп», которые использовали Telegram для подстрекательства к нападениям на школы. Полиция потребовала от платформы предоставить ей полные данные пользователей двух таких групп. Однако в компании заявили, что они были удалены, а восстановить информацию невозможно.

В конце апреля решение о блокировке было пересмотрено, так что бразильские провайдеры перестали ограничивать доступ к Telegram.

* Принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена