В среду, 28 августа, Павел Дуров предстал перед следственным судьей в Париже для допроса. По истечении 96 часов основателя Telegram должны отпустить или предъявить ему обвинения. Претензии к Дурову есть не только у Франции. Какие еще страны были недовольны Telegram и почему — в материале RTVI.

Франция: распространение порнографии и наркотиков

Расследование, из-за которого задержали основателя Telegram, началось еще 8 июля. Первоначально парижская прокуратура объявила, что оно открыто в отношении «неназванного лица» и содержит обвинения в 12 правонарушениях. Среди них — соучастие в распространении и хранении детской порнографии, соучастие в распространении наркотиков и хакерских программ, в организованном мошенничестве и совершении незаконных транзакций.

В процессе следствия, которое ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством, французское управление по делам несовершеннолетних (OFMIN) выдало ордер на арест Павла Дурова. Однако до последнего было не ясно, проходит он по делу как обвиняемый или как свидетель.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Дурова «ни в коем случае» не политическое решение.

Россия: недозаблокированная телега

Задержание Дурова вызвало широкий резонанс в России, где Telegram пользуется огромной популярностью. Российские политики сейчас массово критикуют Францию за действия местных правоохранительных органов, но признают, что и у Москвы есть вопросы к Telegram.

«Претензии у нашего регулятора были и есть к Telegram, но они не выражались в целом в каких-то мерах. Блокировка Telegram в последнее время не обсуждалась», — заявил «Интерфаксу» замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Впрочем, в России уже была попытка блокировки мессенджера. В 2017 году в стране вступил в силу «закон Яровой», по которому операторы телекоммуникационных услуг должны были хранить телефонные переписки и интернет-трафик своих клиентов в течение полугода. Также необходимо было хранить ключи для расшифровки этих переписок и предоставлять их по запросу ФСБ.

Руководство Telegram сочло это технически невозможным, так как ключи хранятся на устройствах самих пользователей. После этого началась череда судебных разбирательств, по итогам которой Роскомнадзору (РКН) в 2018 году разрешили начать блокировку мессенджера.

Хотя процесс продолжался два года, полностью закрыть доступ к Telegram у РКН не получилось. В июне 2020 года ограничения на работу мессенджера были сняты, а в ноябре Роскомнадзор объявил о создании собственного телеграм-канала.

Украина: деанонимизация

О том, чтобы регулировать работу Telegram, сейчас думают на Украине. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинский парламент на ближайшем заседании рассмотреть такой законопроект.

«Многие профессионалы в ГУР и СБУ выступают за деанонимизацию Telegram и регулирование на одном уровне со СМИ. Мы требуем, чтобы на следующем заседании парламент, по меньшей мере, рассмотрел законопроект <…> в части прозрачности работы и финансирования», — написала она в своем телеграм-канале.

Вместе с тем агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники написало, что власти Украины рассматривали вариант блокировки мессенджера, но пока отказались от этой идеи.

В конце апреля в Киеве уже допускали возможность заблокировать Telegram. Председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк тогда рассказала, что Украина работает с европейскими партнерами над тем, чтобы внести мессенджер в перечень платформ, которые подлежат регулированию. Также она предложила запретить украинским чиновникам и госорганизациям вести свои телеграм-каналы.

Это заявление прозвучало после того, как Telegram заблокировал несколько чат-ботов украинских ведомств, в том числе бот ГУР, Минцифры и СБУ. Они были недоступны менее суток. Представитель мессенджера объяснил, что работа ботов была временно приостановлена из-за «ложного срабатывания».

Беларусь: оппозиционная связь

Именно Telegram был главным средством связи в Беларуси для участников протестов 2020-2021 годов — они начались после президентских выборов. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, однако оппозиция не признала результаты голосования.

Примечательно, что Telegram оставался одним из немногих мессенджеров, который функционировал, когда по всей стране фактически не работал интернет.

Власти опубликовали список телеграм-каналов, которые были признаны экстремистскими. По данным Amnesty International, присоединение к ним грозит пользователям тюремными сроками до семи лет.

Германия: без контактного лица

Минюст ФРГ открыл официальное разбирательство в отношении Telegram в июне 2021 года. В октябре 2022-го ведомство выписало компании два штрафа в связи с нарушением немецкого закона о правоприменении в Сети: €4,25 млн — за отказ предоставлять каналы обратной связи, по которым пользователи могли бы сообщать о неприемлемом контенте, и € 875 тыс. — за отсутствие уполномоченного лица, которому власти могли бы передавать документы или судебные претензии.

Тогда же министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер не исключила блокировки мессенджера в стране как «последней меры». Как выяснил Der Spiegel, с апреля 2021 года немецкий Минюст несколько раз пытался вызвать представителя Telegram. Однако повестки, которые передавались в штаб-квартиру компании в Дубае, оставались без ответа. Как выяснили журналисты медиагруппы Funke, представители мессенджера наняли местное адвокатское бюро для защиты интересов.

В Германии не скрывали опасений, что в Telegram плодятся неконтролируемые группы правых радикалов и всевозможных конспирологов, включая антиваксеров, которые особенно активизировались во время пандемии COVID-19. Как утверждал в своем расследовании Der Spiegel, в конце концов Telegram и власти ФРГ создали «закрытый канал взаимодействия», по которому компания якобы передала немецким правоохранителям данные о владельцах каналов, потенциально нарушающих общественный порядок. По данным СМИ, Telegram удалил 64 канала по требованию Берлина.

Британия: подстрекательство к беспорядкам

Нынешний премьер Великобритании Кир Стармер призывал к «жестким мерам» в отношении Telegram еще три года назад. В октябре 2021-го лидер лейбористов назвал платформу «приложением, которое выбирают экстремисты». Но сейчас в Соединенном королевстве критикуют самого Стармера, который в итоге не пошел на эти жесткие меры в связи с беспорядками, вспыхнувшими после нападения в Саутпорте.

Антирасистская группа «Надежда, а не ненависть» подвергла критике бездействие властей в отношении «рассадника воинствующих экстремистов», как активисты окрестили Telegram.

«Некоторые группы Telegram играют центральную роль в руководстве людьми для нападений на мечети и на жилье, где размещаются просители убежища. Мы также видели угрозы убийством в адрес политиков, циркулирующие на платформе», — говорил ее директор по исследованиям Джо Малхолл.

По данным следствия, ультраправые группировки использовали платформу для координации беспорядков и «подстрекательства к насилию». Речь, в частности, шла о планах одновременно атаковать до 39 иммиграционных центров по всей стране.

Стармер уже предупредил другие компании соцсетей, что те несут ответственность за соблюдение законов, запрещающих подстрекательство к насилию и расизму. Министр технологий Питер Кайл провел переговоры с Meta*, Google, X и TikTok, чтобы зачинщикам беспорядков «негде было спрятаться» в интернете. Telegram в этих переговорах не участвовал, а правительство отказалось ответить, просили ли компанию присоединиться.

С начала беспорядков в Британии не приняли никаких новых мер в отношении Telegram. Однако некоторые из ультраправых каналов, связанных с протестами, были закрыты. Но неясно, удалила ли платформа сами каналы.

Иран: «свободный и нерегулируемый»

Иранский суд официально запретил работу мессенджера 30 апреля 2018 года, а решение объяснил в том числе «многочисленными жалобами» жителей.

«Принимая во внимание многочисленные жалобы на мессенджер Telegram со стороны граждан Ирана и основываясь на требовании служб безопасности, борющихся с преступной активностью в Telegram, суд запрещает его использование в Иране», — говорилось в постановлении.

Однако фактически мессенджер был заблокирован еще в 2017-м во время протестов в стране на фоне распространения в Telegram оппозиционного контента.

После того, как Павла Дурова задержали во Франции, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил за необходимость регулировать киберпространство. Самого же основателя Telegram он назвал «несчастным молодым человеком».

«Если в виртуальном пространстве нет верховенства права, оно становится свободным и нерегулируемым. Если закона нет — разработайте его и управляйте на его основе», — сказал Хаменеи.

Китай: «атаки против Компартии»

Telegram заблокирован в Китае с 2015 года. Как сообщали СМИ, приложение подверглось кибератаке типа DDoS на азиатско-тихоокеанские серверы компании.

Некоторые эксперты предположили, что атаку могла устроить сама КНР, чтобы дать повод для блокировки Telegram, через который правозащитники критиковали правительство. Государственные китайские СМИ подавали это в том ключе, что мессенджер используется для «атак против Коммунистической партии и государства» с участием «профессионалов из Telegram».

При этом пользователи в Китае подтверждают RTVI: несмотря на блокировку, при использовании VPN Telegram, как и другие заблокированные сайты (например, сервисы Google) и приложения, работает исправно.

Южная Корея: борьба с порнофейками

Использование Telegram «не по назначению» привлекло внимание южнокорейских властей. 27 августа в Национальном управлении полиции заявили, что в стране начнут интенсивную борьбу с поддельными изображениям сексуального характера. Это связано с волной преступлений с использованием дипфейков.

«В ходе семимесячной операции, которая начнется в среду (28 августа), полиция будет активно преследовать тех, кто создает и распространяет подобные изображения, особенно изображения детей и подростков», — передает агентство Yonhap.

С начала 2024 года в Южной Корее было зарегистрировано 297 подобных преступлений, причем 73,6% обвиняемых в их совершении (113 человек) — подростки.

«Опасения растут, ведь, по оценкам, в этих чатах с дипфейковым порно в Telegram участвовали около 220 тыс. человек», — заявил глава профильной группы по этой проблеме от оппозиционной Прогрессивной партии Сон Соль.

Как сообщили в финансируемом государством Центре защиты жертв сексуального насилия в интернете (ACOSAV), число пострадавших от преступлений с использованием дипфейков за шесть лет достигло 2 тыс. Только в этом году в ACOSAV обратилась 781 жертва.

*Компания признана экстремистской и запрещена в России