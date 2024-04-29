Администрация Telegram разблокировала официальные чат-боты, запущенных украинскими властями, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. Представитель мессенджера в разговоре с Reuters объяснил, что работа ботов была временно приостановлена из-за «ложного срабатывания». Блокировка чат-ботов продлилась менее суток.

О блокировке нескольких чат-ботов украинских ведомств сообщил 28 апреля УНИАН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины уточнял, что недоступны оказались боты, запущенные Минцифры, СБУ и Главным управлением разведки (ГУР) Украины.

Один из подвергшихся блокировке украинских ботов собирал данные о расположении российских войск и объектов. Среди прочего, пользователи не могли воспользоваться чат-ботом Легиона «Свобода России»*, писал УНИАН.

ГУР Украины, комментируя блокировку ботов, обвинило Telegram в «необоснованных» действиях и заявило, что такие меры противоречат «правилам и публичным заявлениям» руководства мессенджера.

Представитель Telegram сообщил Reuters, что после «ложного срабатывания» работа украинских ботов была восстановлена. Издание «Страна.ua» отмечает, что некоторые чат-боты по-прежнему работают с перебоями.

Чат-боты в Telegram — это автоматизированная система в формате виртуального помощника, позволяющая пользователям приложения отправлять или запрашивать информацию. С помощью некоторых ботов, запущенных украинскими властями, люди могут сообщать о местонахождении российской военной техники и военнослужащих, пишет Reuters. Как отмечает агентство, Telegram — одно из самых популярных мест для размещения и получения доступа к «неотфильтрованной» информации о боевых действиях на Украине.

24 апреля основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram блокирует аккаунты и боты, занимающиеся сбором данных, которые могут быть использованы для нанесения ударов. «Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия — поэтому, пожалуйста, сообщайте нам о таких каналах/ботах, если вы их видите», — написал он в своем канале.

Кроме того, Дуров анонсировал «определенные изменения» в работе мессенджера для пользователей с украинскими SIM-картами. Это связано с официальными запросами от Apple по теме «общих новостных/пропагандистских каналов».

«Чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений. Если бы это зависело только от нас, мы бы всегда давали нашим пользователям то, о чем они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать свои собственные решения. Однако это не всегда зависит от нас», — пояснил Дуров.

*запрещенная в России террористическая организация