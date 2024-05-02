С 1 мая в Китае обязали интернет-компании следить за пользователями соцсетей и мессенджеров, которые публикуют “чувствительную информацию”, удалять такие посты и сообщать о нарушениях в компетентные органы. RTVI рассказывает, как устроен китайский интернет, что такое «золотой щит» и «три Т», как работают суперприложения и как китайцы обходят цензуру.

«Преодолеть Великую китайскую стену»

История развития интернета в Китае начинается с сентября 1987 года, когда руководитель проекта Chinese Academic Network Цянь Тяньбай отправил первое электронное письмо из Китая. «Преодолеваю Великую китайскую стену, чтобы соединиться с миром», — написал он своему коллеге-ученому из Университета Карслруэ Вернеру Цорну, другому пионеру интернет-открытий.

В 1988 году Пекинский институт физики и высоких технологий провел связь с Европой и Северной Америкой, а университет Цинхуа — с канадским университетом Британской Колумбии. В 1990 году зарегистрировали домен .cn. Весной 1994 года при помощи американской компании Sprint официально выделили линию связи с мировой сетью со скоростью 64 КБ/с. Общественный интернет появился только после 1997 года — до этого технологию использовали в бизнесе, образовательных институтах и государственных органах.

Официальной даты запуска китайского интернета как таковой нет. В апреле 2024 года отпраздновали его 30-летие, хотя в 2004 году первые десять лет отмечали в мае.

Интернет в каждой деревне

Сегодняшний Китай можно с уверенностью назвать цифровой державой. В декабре 2023 года количество интернет-пользователей в Китае достигло 1,092 млрд человек — около 77,5% от населения страны. Почти все они — 99,9% — предпочитают заходить в интернет с мобильных устройств, стационарными компьютерами пользуются лишь 34%. На городских пользователей приходится около 29,8%, остальные живут в сельской местности.

С 1995 по 2004 год ситуация была совершенно иная, в деревнях интернетом практически не пользовались — только 0,2% негородских жителей могли выйти в сеть. Но в 2004 году правительство запустило специальный проект по продвижению интернета в сельской местности — начали строить специальные центры с компьютерами и доступом к интернету. Уже к 2011 году 89% деревень имели доступ в сеть.

Эти специальные центры работали по принципу интернет-кафе, выйти в сеть напрямую было нельзя. Все изменилось с развитием технологий мобильных телефонов и появлением собственных китайских брендов. Уже в 2013 году более 500 млн человек пользовались интернетом со смартфонов, а общее количество пользователей перевалило за 618 млн человек. В 2020 году в Китае решили сделать свой спутниковый интернет, за счет которого к сети можно будет подключиться из любой точки Китая.

«Золотой щит»

Первые годы интернет в Китае развивался сам по себе. Власти его практически не трогали — это соответствовало политике «реформ и открытости», которая подразумевала большее взаимодействие Китая с миром. В 2001 году Китай вступил в ВТО, а китайско-американские отношения находились на пике.

Хотя тогда интернет и не подвергался жесткой цензуре, власти уже начали предпринимать первые шаги. В 1997 году появилось Бюро информационной безопасности, которое контролировало распространение информации в интернете. Тогда же на партийном уровне решили не допускать распространения «враждебных идей». В итоге были созданы созданы первые контент-фильтры на уровне интернет-провайдеров, впервые начали блокировать доступ к сайтам, которые считали нежелательными.

Технически все решалось довольно просто: все крупнейшие интернет-провайдеры (China Unicom, China Mobile и China Telecom) находятся в госсобственности, и с 2000 года их обязали получать лицензию в партийных органах и фильтровать трафик.

В 2003 году в эксплуатацию ввели проект «Золотой щит», также известный как «Великий Китайский файрвол», который разрабатывали с 1998 года. Система фильтрует доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Китай закрыл доступ к Google, Skype и YouTube. Также интернет научился автоматически проверять контент при помощи технологии ключевых слов. А любые компании — китайские и зарубежные — теперь должны получать официальное разрешение, чтобы создать какой-либо веб-сервис.

Постепенно китайский интернет фактически превратился в интранет. Конечно, доступ к внешней сети остается, но при необходимости он может функционировать и самостоятельно.

В 2017 году в силу вступил Закон о кибербезопасности. Теперь все данные китайских пользователей нужно хранить. Для этого в стране построили специальные хранилища данных. Самый крупный дата-центр в мире находится как раз в КНР — в городе Хух-Хото во Внутренней Монголии. Его строительство обошлось в $3 млрд.

Три запретных темы

Если обобщить цензуру в китайском интернете, то она сводится к блокированию любой информации, так или иначе критикующей компартию или порочащую репутацию ключевых государственных деятелей, пишет профессор Санкт-Петербургского государственного университета Яна Лексютина.

Перечень запрещенной информации был утвержден еще в 1997 году: это призывы к нарушению законов, к свержению правительства или социалистической системы, к разделению страны и к терроризму.

Также в интернете нельзя:

Искажать правду и распространять слухи, которые могли бы нарушить общественный порядок;

Публиковать информацию националистического характера;

Распространять феодальные предрассудки;

Публиковать материалы сексуального характера;

Продвигать азартные игры;

Размещать информацию, которая может привести к насилию, убийствам или любому другому нарушению законодательства.

Как отмечает Лексютина, цензура касается и «деликатных» для КПК тем. Например, это «три Т» — вопросы Тайваня, Тибета и событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также «деликатными» считаются вопросы «арабской весны, соблюдения прав человека в Китае и запрета секты Фалуньгун*. Помимо прочего, осторожно подходят и к некоторым периодам истории Китая, особенно времен правления Мао Цзэдуна: редакции могут подвергнуться публикации о культурной революции и политике «большого скачка».

Винни-Пух и французско-хорватский кальмар

В китайском интернете любые материалы с именем или изображением председателя КНР Си Цзиньпина удаляются автоматически. Тогда китайцы стали использовать для постов о нем изображение диснеевского Винни-Пуха. Например, в 2013 году прошла встреча Си с президентом США Бараком Обамой. Фото с двумя идущими лидерами напомнило интернет-пользователям изображение с Винни-Пухом и его другом Тигрой. Если Обаму посчитали похожим на Тигру, то альтер-эго премьер-министра Японии Синдзо Абэ стал грустный ослик Иа-Иа. С 2017 года изображения Винни-Пуха и всех-всех-всех начали блокировать, но запрет не касается книги и игрушек.

У цензуры тоже есть свои рамки. Так, никто не запрещает критиковать местные власти — на популярной платформе Weibo некоторые блогеры проводят коррупционные расследования в отношении чиновников не очень высокого уровня. Та же ситуация и с митингами, и оппозицией в Китае в целом. В Китае периодически проходят протесты, вызванные конкретными решениями местного руководства — например, уезда или небольшого города, если это связано с экономикой или социальной сферой.

Например, в 2022 году в отдельных городах Китая вспыхнули стихийные протесты. Люди требовали смягчения антиковидных мер. Подробнее о тех митингах и том, как часто в Китае проходят протесты, читайте в материале RTVI.

Блокируется в китайском интернете и ненормативная лексика. Впрочем, и это ограничение научились обходить. В 2009 году онлайн энциклопедия Baidu (китайский аналог заблокированной там Wikipedia) опубликовали список «10 мифических существ Байду» — вымышленных животных, «имена» которых созвучны обсценныи словам и выражениям.

Например, в китайском интернете транслитерировали небезызвестную английскую фразу как «фа кэ йоу» (法克鱿), что дословно значит французско-хорватский кальмар. В данном словосочетании «фа» (法 из 法国) — это Франция. «кэ» （克 из 克罗地亚） — Хорватия, а «йоу» (鱿 — кальмар).

Китайские аналоги мировых сервисов



Несмотря на блокировки и цензуру, на самом деле китайцев все устраивает. У большинства известных во всем мире сервисов есть свои китайские аналоги:

Baidu — главный китайский поисковик и одноименная компания в сфере веб-сервисов. По состоянию на конец 2023 года, на Baidu приходится 0,53% от всех поисковых запросов в мире. Компания занимает 456-ое место в рейтинге Forbes 2000 за 2023 год, ее рыночная стоимость оценивается в $42 млрд. Помимо поисковика, Baidu сделала аналог Wikipedia — Baike, главную электронную энциклопедию Китая. Впрочем, даже у Baidu есть конкурент — за китайских пользователей с ним активно борется поисковик Bing от американской компании Microsoft.

Youku, Tudou и Bilibili — три крупнейших видеопортала КНР. Помимо обычных видео, Youku использует бизнес-модель Netflix, выпуская собственные сериалы. Bilibili же больше похож на YouTube.

Taobao — передовой интернет-магазин, в котором продают потребительские товары и услуги. Создан Alibaba Group. До этого у Alibaba был и другой флагманский проект — AliExpress. Но последний давал возможность закупать товары из КНР для бизнеса у бизнеса, а Taobao — это розничная покупка товаров потребителем напрямую от продавца. Для упрощения денежных переводов на своих платформах Alibaba сделала свою платежную систему — Alipay.

QQ — сервис мгновенного обмена сообщениями, аналог ICQ.

Weibo — китайская альтернатива микроблогам и социальной сети X.

Didi — приложение, в котором можно заказать такси.

DouYin — сервис с короткими видео. Особенно популярен за рубежом, где известен под другим названием — TikTok. Кстати, TikTok и DouYin изолированы друг от друга: в Китае нельзя увидеть зарубежный контент, как и наоборот.

О таких сервисах как YouTube или Google большинство китайцев просто не знает. При первом выходе в сеть они оказываются в информационном интернет-вакууме. На уровне мобильных устройств и компьютеров есть фильтрация — в них еще до покупки предзагружают китайские приложения, а в маковском AppStore и андроидовском Google Play большинства зарубежных приложений просто нет. Из-за этого зарубежные сайты популярны только среди тех граждан КНР, которые учатся или работают за рубежом.

Похожая ситуация и с VPN. В Китае есть список разрешенных VPN-сервисов — все они разработаны в Китае, но обходить ограничения не умеют. Поэтому многие туристы и живущие в Китае иностранцы закачивают VPN заранее, до поездки в КНР. Так можно не терять доступ к мировой сети и продолжать пользоваться привычными приложениями.

Суперприложение WeChat

За более чем 13 лет существования приложение WeChat (微信 — «вэйсинь», микросообщение) компании Tencent перестало быть просто главным мессенджером Китая. Теперь это полноценная экосистема, которая охватывает почти все возможные функции, доступные в смартфоне. Wechat в каком-то смысле стал «лицом» китайского интернета, о котором знают во всем мире.

В 2017 году компания представила миниаппы — небольшие программы с упрощенным интерфейсом, интегрированные в WeChat. Со временем миниаппы охватили почти все сферы жизни: онлайн-покупки, заказ еды, аренду жилья и транспорта, развлечения, стриминг и видеосервисы. Регистрация в них проходит через единых аккаунт Wechat. Также у него есть и своя поисковая система. Со временем приложение стало настолько популярным, что компании и госорганы стали заводить свои собственные миниаппы и страницы для упрощения доступа к информации или услугам.

В 2013 году Tencent представил WeChat Pay, систему мобильных платежей, интегрированную в WeChat. Пользоваться ей можно, если привязать к WeChat банковскую карту. При помощи WeChat Pay можно покупать товары и услуги в миниаппах и переводить деньги другим пользователям. Например, в 2014 году по случаю китайского Нового года WeChat представил функцию «красных конвертов», в которых принято на праздник дарить деньги. Теперь конверты есть и в цифровой среде.

Оплачивать при помощи WeChat Pay можно и оффлайн. Для этого существуют QR-коды, которые развешаны по всем магазинам, ресторанам и другим местам. Кстати, QR-кодами в Китае пользуются и уличные попрошайки.

У WeChat есть две версии — внутренняя и зарубежная. Так, иностранцам доступны далеко не все функции — возможность платежей закрыта, что превращает WeChat из суперприложения в обычный мессенджер. Зарегистрироваться в Китае самому тоже не получится — для этого нужно, чтобы вас пригласил уже зарегистрированный в приложении пользователь.

Насколько удобен китайский интернет для иностранцев

Многие прибегают к VPN-сервисам, ими пользуются почти все иностранцы в Китае, рассказал RTVI Максим (имя изменено), живущий в Шанхае. «Скачать их вообще можно без проблем, в Apple-store, в Google Play. Их огромное количество — и платных, и бесплатных — но иностранцы пользуются только платными, так как другие работают нестабильно», — объяснил он.

Артем (имя изменено) из Пекина советует пользоваться менее популярными VPN-сервисами. «Популярные приложения чаще подвергаются гонениям, нередко их работу усложняют. А с малоизвестными вариантами такая практика встречается редко. В общем, проблем никаких нет. Подключаешься к обычной сети, получаешь массу удовольствия, пользуешься благами цивилизации», — рассказал он RTVI.

Все экспаты регулярно выходят в мировую сеть, а VPN всегда включен. По словам Максима, на мобильную связь и интернет он тратит около $100 в месяц. Wi-Fi же в Китае не особо популярен, вместо этого есть 4G и 5G. Без VPN не работают все иностранные приложения, в том числе и российские. «Youtube, Instagram**, Facebook** — это априори. Они заблокированы еще с конца нулевых годов», — отметил Максим.

Помимо Google Store и Apple Store, у китайских производителей смартфонов есть и свои магазины приложений — такой тактикой пользуются Huawei и Xiaomi.

«Китайцы вообще не парятся, им выход в мировую сеть не нужен. Они не пользуются VPN, «вражеские соцсети» их не интересуют, как и мировой интернет. У них нет на подкорке такой мысли, что им нужно выйти в зарубежный интернет, такой темы нет как предмета обсуждения в принципе. Нет и нет, и все.», — пояснил Максим.

По словам Максима, наличные деньги он не носит уже давно. «Я понимаю, что это в каком-то смысле ущемляет мои определенные права. Можно отследить все мои платежи, но я никаких секретных платежей не делаю. Прятать особо не от кого. Китайцы молодцы, все у них нормально устроено. Жизнь удобная для людей», — заключил он.

Но WeСhat все равно не может заменить все приложения на телефоне, отметил Артем из Пекина. «Наверное, китайские приложения в какой-то степени может заменить, но еще и зарубежные — нет. Можно поставить и Didi, и оплату, и еще целую кучу приложений внутри него. Но на мой субъективный взгляд, для иностранца WeСhat — это довольно убогое и неудобное решение. Пользоваться им можно только от безысходности, потому что платить тебе как-то нужно. Но это дело привычки», — считает собеседник RTVI.

По субъективному восприятию приложения российских банков лучше, отметил Артем. «Приложения у нас стали очень продуманные, и дизайн красивый, и функциональности больше. У китайских банков совершенно топорное, не работоспособное приложение, где-то почему-то тебя вынуждают пароль обязательно вводить пальцем по экрану. Какой-то треш», — сказал он.

Но уровень развития системы платежей и проникновения технологии QR-кодов на очень высоком уровне, добавил Артем. «Например, очень мощный алгоритм у системы доставки заказов. Все приезжает за 20 минут, а один курьер выполняет несколько заказов сразу: пока забирает твой, по пути к тебе успевает заехать и за другим заказом, и так по цепочке. Все происходит довольно быстро», — говорит он.

«В России, по большому счету, ты, конечно, можешь платить по QR-коду, но пока это не настолько популярно. В Китае эта технология настолько закрепилась, что никто и не спрашивает, чем ты будешь платить — по определению это QR-код», — заключил он.

* — региональное отделение китайской секты «Фалуньгун» признано в России экстремистской организацией. Деятельность семи организаций, связанных с сектой, признана в России нежелательной

** — принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена