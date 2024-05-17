В Челябинске проведут эксгумацию тела канадца, которого после смерти на Кубе по ошибке похоронили в России вместо россиянина Ильи Нероева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь Нероева Анну.

По словам девушки, чтобы обменять тела погибших мужчин и вернуть их на родину, необходимо провести ДНК-экспертизу.

«Будет эксгумация гражданина Канады для того, чтобы взять его тест ДНК и также провезти анализ и сверить результаты с его родственниками», — рассказала Нероева.

Она также отметила, что ее брат, сын погибшего Нероева, уже сдал генетический тест, результаты которого направили для сверки биоматериала в Канаду. Россиянина, в отличие от канадца, захоронить не успели.

Ошибка с телами

Как рассказала дочь погибшего, ее отец — 51-летний Илья Нероев — умер на Кубе 22 марта, где он отдыхал со своей гражданской женой Оксаной.

По информации «Комсомольской правды — Челябинск» («КП»), мужчина в одиночку пошел искупаться в море и обменять деньги. Через пару часов женщина узнала, что ее спутника нашли мертвым. По официальной версии, Нероев умер от сердечного приступа в море. Жена погибшего утверждала, что свидетелей случившегося не было, а потому гибель могла быть не просто несчастным случаем. Родственники допустили, что Нероева могли убить, отмечает Baza. Позже у мужчины в крови нашли алкоголь, пишет издание.

Поскольку было необходимо провести экспертизу, тело оставили на Кубе еще на несколько недель. Как вспоминала Анна Нероева, похороны назначили на 9 апреля. Во время прощания родственники заметили, что тело мужчины не похоже на погибшего, но сотрудники ритуальной службы, а также священники объяснили, что при бальзамировании внешность умершего может несколько изменяться, пишет «КП».

Только спустя месяц, в мае, семья Нероева узнала, что похоронила канадца. Родственники увидели телевизионный сюжет, в котором рассказывалось, что семья в Канаде получила тело другого мужчины. В это же время гражданская жена Нероева получила сообщение из Канады.

Как сообщал телеканал CTV News, 68-летний Фарах Жаржур также умер во время отдыха на Кубе 22 марта. Причиной гибели канадца тоже стал сердечный приступ. Когда родственники в Канаде пришли на опознание тела, то заметили ошибку. По словам дочери Жаржура Мириам, перед ними лежал мужчина «на 20 лет моложе» их отца. К урегулированию ситуации и расследованию дела подключились консульские службы Канады.

Кубинские власти признали, что произошла ошибка и вернули семье канадца деньги, потраченные на транспортировку тела. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что в стране проведут расследование.