Заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина задержали в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причина не уточняется.

«Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

При этом заместитель председателя регионального правительства Денис Губин сказал ТАСС, что в данный момент в правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало. По его словам, Кибардин от должности не отстранен.

Ивана Кибардина на должность заместителя председателя правительства Алтайского края назначили в октябре 2018 года. До этого он руководил аппаратом правительства Красноярского края.

На должности зампреда Кибардин занимается организацией деятельности исполнительных органов региона в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия на территории Алтайского края, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, регионального государственного строительного надзора.

Он также является председателем комиссий, координационных и совещательных органов в соответствии с правовыми актами Алтайского края.