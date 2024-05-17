В одном из аулов Карачаево-Черкесии убит мужчина, которого спецслужбы подозревают в сотрудничестве с террористической организацией, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По версии спецслужбы, «последователь террористической организации» готовил нападения на сотрудников правоохранительных органов республики.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои неназванные источники утверждает, что убитый спецназом ФСБ мужчина — это военнослужащий из Ростовской области, который был якобы связан с ИГИЛ*. В сообщении канала говорится, что это «25-летний Илья Б. из Ростовской области, военнослужащий 49-й общевойсковой армии южного-военного округа».

По данным Baza, 15 мая в отношении мужчины возбудили уголовное дело об участии в террористической организации, а ночью 16 мая при попытке задержания в Ногайском районе Карачаево-Черкесии фигурант оказал сопротивление и был убит сотрудниками Центра спецназначения ФСБ.

«По информации силовиков, Илья планировал теракты в отношение сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки силовики нашли автомат Калашникова и самодельное взрывное устройство», — пишет Baza.

«360» уточняет, что задержание проводилось в ауле Адиль-Халк, и потерь среди личного состава ФСБ в результате устроенной подозреваемым стрельбы не произошло. По данным телеканала, в доме, где находился предполагаемый террорист, помимо АК и бомбы были найдены компоненты для изготовления взрывчатки и переписка с «координаторами, которые находятся за рубежом».

Издание «Сапа Кавказ» напоминает, что ночью 28 апреля в Карачаево-Черкесии было совершено нападение на КПП, в ходе которого погибли четверо предполагаемых террористов и двое сотрудников правоохранительных органов. Еще два силовика попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Сегодня стало известно, что в отношении участников нападения и их пока не установленных сообщников возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. «Силовикам удалось раскрыть целую преступную сеть, точное число участников которой еще предстоит установить», — пишет «Сапа Кавказ».

При нападении на КПП были убиты судимый за организацию НВФ и насильственный захват власти 35-летний Владимир А., судимый за мошенничество 29-летний Казбек Д. и двое братьев — 25-летний Ахмат и 26-летний Руслан Э. По версии следствия, незаконное формирование возглавлял Владимир А.

«Боевики имели не только огнестрел, но и около 19 самодельных бомб, они планировали совершить теракт в месте с большим скоплением людей в конце мая этого года», — утверждает «Сапа Кавказ».

* Организация признана в России террористической и запрещена