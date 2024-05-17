Россия готова предоставлять китайским инвесторам экономические льготы и доступ к технологической базе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Глава государства подчеркнул, что масштабные совместные проекты реализуются, в частности, в области промышленной кооперации. На российский рынок активно выходят китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого гражданского вертолета.

«Подчеркну: Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что продолжит укрепляться альянс Москвы и Пекина в энергетике. По словам Путина, Россия готова бесперебойно снабжать КНР «экологически чистой доступной энергией, светом и теплом».

Президент отметил, что Россия и Китай работают над диверсификацией двусторонней торговли, стимулируя изменение ее структуры. В том числе в настоящее время «активно наращивается экспорт в КНР продукции российского агропромышленного комплекса», растущими объемами в КНР из России поставляются рыба и морепродукты, зерно, свинина.

«По сути мы идем к созданию стратегического российско-китайского производственного партнерства — аналогичного нашему плотному взаимодействию в сфере энергетики», — добавил глава государства.

Путин выразил уверенность, что на мероприятиях Экспо российские и китайские предприниматели смогут выйти на совместные проекты, которые поддержат правительства обеих стран. Он напомнил, что с российской стороны на Экспо приехали руководители крупнейших компаний-лидеров в своих отраслях, таких как Росатом, Ростех, РЖД.

Путин находится в Китае 16—17 мая в рамках своего первого зарубежного визита после инаугурации. Накануне в Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры российского лидера с лидером КНР Си Цзиньпином, затем российско-китайские переговоры продолжились в расширенном составе.

Лидер КНР на встрече 16 мая поздравил Путина со вступлением в должность главы государства и подчеркнул, что за эти годы они встречались не менее 40 раз. Си Цзиньпин отметил, что «устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире».

Путина в поездке сопровождают новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также помощник президента Юрий Ушаков. В прошлый раз Путин посещал Китай в октябре 2023 года в рамках форума «Один пояс, один путь».