Российское правительство собирается предпринять радикальные меры против курения вейпов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложение Минздрава запретить жидкости для электронных сигарет с определенными компонентами — «веществами, направленными на повышение привлекательности» курения.

Минздрав разработал проект правительственного постановления о запрете «выпуска в обращение» добавок для никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также растворов никотина, включая жидкости для «электронных средств доставки никотина».

Из постановления следует, что запрет затронет:

пищевые ароматизаторы,

вкусоароматические химические вещества,

природные и синтетические сахара,

лекарственные средства,

экстракты лекарственных растений,

«вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции»,

производные никотина,

алкалоиды табака,

органические кислоты,

этиловый спирт,

какао-бобы,

лакрицу,

аммоний,

аммиак,

вещества с бета-карболином.

После введения запрета легально можно будет купить только вейпы и электронные сигареты с жидкостями, содержащими никотин, дистиллированный глицерин чистотой не менее 94% и пропиленгликоль чистотой не менее 95%.

Право вводить такие ограничения правительство получило после вступления в силу поправок к федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Эти поправки были приняты в апреле 2023 года по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина и более 400 депутатов всех парламентских фракций.

Список подлежащих запрету веществ составляла межведомственная рабочая группа, в которую вошли медики, ученые, специалисты Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, Росалкогольтабакконтроля и депутаты Госдумы, сообщил «Ъ» осведомленный о работе группы источник.

В пояснительной записке к проекту правительственного постановления говорится, что запрет призван «сократить потребление и распространение никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи».

Авторы проекта приводят данные из международных исследований, показавших, что подростки выбирают электронные сигареты по вкусу вдыхаемого аэрозоля, предпочитая вейпы со вкусом жевательной резинки, конфет, вишни, ментола и кофе. Взрослые курильщики, наоборот, чаще выбирают жидкости со вкусом табака.

В Минздраве пояснили, что ароматизаторы и пищевые добавки в жидкостях для курения создают ложное впечатление о безопасности их употребления, хотя на самом деле подвергают организм «воздействию высоких уровней ультрадисперсных частиц и других токсинов» и значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и хронических болезней легких.

Авторы проекта постановления напомнили, что продажа электронных сигарет с какими-либо вкусами помимо табака запрещена во многих странах — Китае, Венгрии, Норвегии, Финляндии, Нидерландах, Литве и нескольких штатах США. Они также выразили уверенность в том, что отказ населения от курения вейпов и электронных сигарет принесет экономике куда больше выгоды, чем налоги и иные доходы государства от продажи этих средств доставки никотина.

Главный научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова напомнила, что придающие вкус жидкостям для вейпов добавки вызывают серьезные заболевания, включая облитерирующий бронхит (т.н. «попкорновое легкое») и злокачественные новообразования. Эксперт убеждена, что большинство вкусовых и ароматических добавок при нагревании становятся токсичными, просто их воздействие на легкие и другие органы пока недостаточно изучено.

Игроки рынка вейпов и электронных сигарет с запретом не согласны. Так, глава Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев напомнил, что с 1 марта в России начал действовать отредактированный ГОСТ «Жидкости для электронных систем доставки никотина» с перечнем запрещенных вещств. Аналогичный список есть и в проекте Технического регламента ЕАЭС. По словам Григорьева, эти списки сами по себе «исчерпывающие», а дополнительные запреты станут неправомерным ограничением для рынка.

В России около 10 млн человек используют вейпы и другую никотинсодержащую продукцию, большинство из них составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет, уточнил Григорьев. Продажа никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в стране запрещена, напомнил он, выразив уверенность в том, что существующих механизмов контроля и надзора вполне достаточно, чтобы снизить доступность вейпов для детей и подростков.

Российские законодатели периодически возвращаются к обсуждению вопроса о полном запрете вейпов, но их потребление в стране тем временем неуклонно растет.

Американские исследователи несколько лет назад пришли к выводу о том, что вейпы вызывают негативные изменения в организме уже с первого употребления. Другое исследование, тоже проведенное в США, показало, что курение вейпов повышает риск перехода молодежи на обычные сигареты.