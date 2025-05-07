В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане» в ответ на теракт, совершенный 22 апреля в Пахалгаме. Пакистан отреагировал ударами по целям в Индии и утверждает, что сбил несколько индийских истребителей. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения. Что известно об обострении конфликта между ядерными державами — в материале RTVI.

Что говорят в Индии

Минобороны Индии заявило об ударах по девяти объектам в Пакистане и на пакистанской стороне спорного региона Джамму и Кашмир. Девять лагерей террористов на территории Пакистана были уничтожены, отчиталась полковник индийской армии София Куреши.

Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри назвал Пакистан убежищем для террористов. По словам Мисри, Индия получила разведданные о новых нападениях террористических группировок, находящихся в Пакистане, и начала операцию «Синдур» для их предотвращения.

По данным индийского агентства ANI, целью ударов индийской армии были высшие руководители террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба»*.

В полиции Индии сообщили Reuters, что в результате ответного пакистанского обстрела контролируемой Индией части Кашмира погибли 10 мирных жителей, ранены 48.

Что говорят в Пакистане

По данным властей Пакистана, в результате ударов Индии погибли 26 мирных жителей, 46 получили ранения.

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф назвал нападение Индии «актом войны». Он подчеркнул, что Исламабад имеет право на ответные удары по индийской территории, и сообщил, что «решительный ответ уже дан».

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. В Межведомственном управлении по связям с общественностью вооруженных сил страны заявили Reuters, что пакистанские военные «в качестве оборонительной меры» сбили пять индийских самолетов, включая три Rafale, один Су-30 и один МиГ-29. Собственные источники агентства подтвердили крушение только трех истребителей на территории спорного штата Джамму и Кашмир. Индия вообще не подтвердила сообщения Пакистана о сбитых самолетах.

МИД Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии, чтобы выразить ему «решительный протест в связи с неспровоцированными ударами Индии по многочисленным объектам на территории Пакистана и Азад Джамму и Кашмира».

Что известно о теракте в Пахалгаме

22 апреля террористы убили 26 туристов в городе Пахалгам, который находится в Байсаранской долине в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир.

Как пишет Reuters, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Кашмирское сопротивление». Боевики выразили возмущение тем, что в регионе «поселилось более 85 тысяч чужаков».

Индия обвинила Пакистан «в сокрытии террористов и бездействии», Исламабад свою причастность к трагедии отрицает. По словам первого замглавы индийской дипломатии Викрама Мисри, теракт в Пахалгаме был самым масштабным нападением на гражданских лиц Индии с момента терактов в Мумбаи в 2008 году.

Что означает «Синдур»

Индия назвала свою военную операцию «Синдур». Это слово означает порошок красного цвета, который согласно священной традиции наносят на свое лицо замужние индуистки.

Такое название — отсылка к женщинам, которые остались вдовами после теракта в Пахалгаме. Большинство их мужей были индуистами.

* Организация признана в России террористической, ее деятельность на территории страны запрещена