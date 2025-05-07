В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане» в ответ на теракт, совершенный 22 апреля в Пахалгаме. Пакистан отреагировал ударами по целям в Индии и утверждает, что сбил несколько индийских истребителей. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения. Что известно об обострении конфликта между ядерными державами — в материале RTVI.
Что говорят в Индии
- Минобороны Индии заявило об ударах по девяти объектам в Пакистане и на пакистанской стороне спорного региона Джамму и Кашмир. Девять лагерей террористов на территории Пакистана были уничтожены, отчиталась полковник индийской армии София Куреши.
- Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри назвал Пакистан убежищем для террористов. По словам Мисри, Индия получила разведданные о новых нападениях террористических группировок, находящихся в Пакистане, и начала операцию «Синдур» для их предотвращения.
- По данным индийского агентства ANI, целью ударов индийской армии были высшие руководители террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба»*.
- В полиции Индии сообщили Reuters, что в результате ответного пакистанского обстрела контролируемой Индией части Кашмира погибли 10 мирных жителей, ранены 48.
Что говорят в Пакистане
- По данным властей Пакистана, в результате ударов Индии погибли 26 мирных жителей, 46 получили ранения.
- Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф назвал нападение Индии «актом войны». Он подчеркнул, что Исламабад имеет право на ответные удары по индийской территории, и сообщил, что «решительный ответ уже дан».
- Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. В Межведомственном управлении по связям с общественностью вооруженных сил страны заявили Reuters, что пакистанские военные «в качестве оборонительной меры» сбили пять индийских самолетов, включая три Rafale, один Су-30 и один МиГ-29. Собственные источники агентства подтвердили крушение только трех истребителей на территории спорного штата Джамму и Кашмир. Индия вообще не подтвердила сообщения Пакистана о сбитых самолетах.
- МИД Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии, чтобы выразить ему «решительный протест в связи с неспровоцированными ударами Индии по многочисленным объектам на территории Пакистана и Азад Джамму и Кашмира».
Что известно о теракте в Пахалгаме
22 апреля террористы убили 26 туристов в городе Пахалгам, который находится в Байсаранской долине в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир.
Как пишет Reuters, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Кашмирское сопротивление». Боевики выразили возмущение тем, что в регионе «поселилось более 85 тысяч чужаков».
Индия обвинила Пакистан «в сокрытии террористов и бездействии», Исламабад свою причастность к трагедии отрицает. По словам первого замглавы индийской дипломатии Викрама Мисри, теракт в Пахалгаме был самым масштабным нападением на гражданских лиц Индии с момента терактов в Мумбаи в 2008 году.
Что означает «Синдур»
Индия назвала свою военную операцию «Синдур». Это слово означает порошок красного цвета, который согласно священной традиции наносят на свое лицо замужние индуистки.
Такое название — отсылка к женщинам, которые остались вдовами после теракта в Пахалгаме. Большинство их мужей были индуистами.
* Организация признана в России террористической, ее деятельность на территории страны запрещена