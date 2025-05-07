Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X назвал нападение Индии актом войны и заявил, что его страна имеет право на ответ.

«Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан», — сказано в публикации.

Премьер-министр добавил, что ударам Индии подверглись пять населенных пунктов на территории Пакистана.

В ночь на 7 мая Индия объявила о начале операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Минобороны Индии сообщило, «в общей сложности мишенями стали девять объектов».

По данным индийского агентства ANI, удары наносились по лагерям террористов, а их целью были высшие руководители террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба»*. По данным индийского телеканала News18, были убиты 7 террористов и 60 получили ранения.

Представитель Сухопутных войск Индии заявил, что в результате артобстрела в Кашмире погибли три мирных жителя. О потерях со стороны индийских военнослужащих не сообщалось.

После объявления операции «Синдур» Исламбад атаковал цели в Индии. По данным Samaa, армия Пакистана поразила штаб индийской бригады и сбила несколько истребителей военно-воздушных сил.

Reuters со ссылкой на четыре источника в местных органах власти писало, что спустя несколько часов после объявления Индией операции «Синдур» три истребителя потерпели крушение на территории штата Джамму и Кашмир. По информации агентства, пилот одного из самолетов был ранен, его госпитализировали. При этом не уточняется каким вооруженным силам принадлежал истребитель, а также его модель.

The Guardian также сообщала, что истребитель рухнул на территории школы в южной деревни Ууян в Кашмире. ЧП произошло вскоре после начала атаки Индии на Пакистан.

Конфликт Индии и Пакистана прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал его позором и выразил надежду, что столкновение «очень скоро» закончится. Госсекретарь Марко Рубио в свою очередь пообещал продолжить «взаимодействовать с индийским и пакистанским руководством для мирного урегулирования».

* организация признана в России террористической, ее деятельность на территории страны запрещена